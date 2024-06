Mouse da gaming Corsair Katar Pro XT a meno di 20 euro: CHE AFFARE! (-53%)

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming ultraleggero ideale per gli appassionati di FPS e MOBA, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il mouse Corsair Katar Pro XT è infatti disponibile all'incredibile cifra di soli 18,99€, con uno sconto del 53% rispetto al prezzo originale di 39,99€. Oggi potete quindi accaparrarvi un mouse di qualità targato Corsair per meno di 20€!

Mouse da gaming Corsair Katar Pro XT, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Corsair Katar Pro XT risulta ideale per gli utenti alla ricerca di un prodotto ultraleggero, che garantisca comfort durante lunghe sessioni di gioco. Nello specifico si adatta al meglio sia ai destrorsi che ai mancini con prese di tipo claw o fingertip. Il peso del dispositivo è da record: soli 73 grammi, il che aumenta l'agilità necessaria per le sessioni di gioco più intense, risultando compatto e quindi molto versatile per varie postazioni da gioco; risulta inoltre compatibile con Windows, Mac, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S.

Dotato di un sensore ottico PixArt da 18.000 DPI, il Katar Pro XT offre un tracciamento estremamente preciso e regolabile, essenziale per quei momenti di gioco in cui ogni millimetro conta. Pur essendo personalizzabile con l'app iCUE di Corsair, non manca la possibilità di usarlo come device plug and play. Grazie alla tecnologia Corsair Quickstrike, il mouse riduce la distanza di attuazione degli switch, permettendo click più rapidi e reattivi. Parlando di questi ultimi, sono stati scelti gli Omron, noti per la loro durata, e infatti progettati per resistere fino a 50 milioni di click.

Ora disponibile a soli 18,99€, il Corsair Katar Pro XT si distingue per la sua leggerezza, l'ergonomia avanzata e la precisione di tracciamento dei movimenti, il che lo rende una scelta affidabile proprio per gli appassionati di videogiochi. Grazie alla sua durabilità e alle caratteristiche tecniche è un ottimo investimento per migliorare la propria esperienza di gioco.

