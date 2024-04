Questo mouse gaming MSI crolla a MENO di metà PREZZO! (-54%)

MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 è un mouse gaming ultraleggero dotato di 6 switch programmabili ad alta durabilità e di un sensore ottico veloce e reattivo. Il design simmetrico e sottile assicura comodità sia per destrorsi che per mancini, mentre l'illuminazione RGB Mystic Light aggiunge un tocco di stile al vostro setup. Il cavo altamente flessibile che riduce l'attrito lo rende comodissimo da usare anche essendo un modello cablato. Se cercate un mouse gaming leggero, veloce e durevole, l'MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 è il prodotto che fa per voi. Oggi grazie a un incredibile sconto Amazon del 54% potete acquistarlo per soli 24,99€ anziché 54,90€.

Mouse gaming MSI, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse gaming MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 è una scelta ideale per quei giocatori che si dedicano intensamente ai giochi FPS competitivi o che richiedono una reattività superiore e un controllo preciso durante le lunghe sessioni di gioco. Offrendo un peso piuma di soli 65 grammi, garantisce movimenti agili e rapidi, senza sacrificare la durata grazie agli switch OMRON ultra-robusti valutati per oltre 60 milioni di click.

Questo mouse soddisferà le esigenze degli utenti che cercano non solo prestazioni elevate, ma anche una personalizzazione avanzata, con un sensore ottico di fascia alta che arriva fino a 16000 DPI e il supporto di NVIDIA Reflex per una latenza minimizzata. Aggiungendo a queste caratteristiche un design simmetrico e sottile, adatto a vari stili di presa, e un'illuminazione RGB personalizzabile, il mouse gaming MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 si rivela una scelta ideale per i gamers più esigenti e per quelli che vogliono un tocco di stile in più sulla propria postazione di gioco.

Con un prezzo scontato di soli 24,99€, meno della metà rispetto al prezzo originale di 54,90€, il mouse gaming MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 offre un rapporto qualità-prezzo eccellente. La sua leggerezza, durabilità e precisione lo rendono una scelta ideale per i gamer che cercano prestazioni ottimali senza compromessi. La tecnologia avanzata e il design ergonomico garantiscono un'esperienza di gioco superiore, rendendolo un acquisto consigliato per chi vuole migliorare il proprio setup di gioco e incrementare le proprie chance di vittoria.

Vedi offerta su Amazon