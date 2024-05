Taboo: il gioco delle parole vietate CROLLA al prezzo TOP di 14€!

Se siete fan dei giochi da tavolo, non potete perdervi l'offerta del giorno su Amazon per il divertentissimo Taboo. Solitamente venduto a 17,10€, adesso potete aggiudicarvi questo intramontabile gioco per soli 13,79€, con uno sconto del 19%. È il momento perfetto per arricchire le vostre serate con allegria e sfide stimolanti, grazie a 848 parole da indovinare.

Taboo, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie al suo mix di parole vietate da far indovinare senza utilizzare termini tabù, stimola la creatività e il pensiero rapido, soddisfacendo così le esigenze di chi desidera un gioco di società che sia allo stesso tempo pieno di sfide e divertente. Il gioco Taboo è un'opzione brillante chi cerca un'attività divertente e coinvolgente per ravvivare le serate in compagnia. Consigliato dai 13 anni in su, Taboo si rivela perfetto per gruppi da quattro giocatori in su, rendendolo l'ideale per feste o semplicemente per una serata tra amici.

La possibilità di utilizzare strumenti come timer, buzzer e segnapunti virtuali, aggiunge un ulteriore livello, rendendo Taboo adatto a varie situazioni, sia in casa che in viaggio. Inoltre, la modernità delle carte ispirate a cultura pop e tendenze attuali, assicura che il gioco sia sempre aggiornato e mai ripetitivo.

Al prezzo di soli 13,79€, Taboo rappresenta un'opportunità imperdibile per aggiungere un tocco di brio alle vostre serate. Grazie alla varietà di parole e alla possibilità di giocare con strumenti online o fisici inclusi nella confezione, offre ore di divertimento senza fine. Raccomandiamo l'acquisto di Taboo per testare l'ingegnosità dei vostri amici e familiari in un contesto giocoso e stimolante.

Vedi offerta su Amazon