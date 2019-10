Mouse, Notebook e periferiche gaming tra le offerte del giorno su Amazon

Anche oggi Amazon stupisce i suoi clienti con tante ottime offerte del giorno! Da non perdere assolutamente il mouse Logitech MX Master a prezzo scontatissimo!

In attesa del Black Friday 2019, anche oggi vi segnaliamo quelle che sono le migliori offerte presenti su Amazon, con particolare attenzione alla sezione informatica, questa settimana particolarmente ricca di offerte e sconti intriganti. I prodotti in promozione sono numerosi, e si passa dalle periferiche per PC sino ai notebook, con sconti particolarmente interessanti su prodotti ambitissimi come la tastiera meccanica da gaming Corsair K65 Rapidfire, oggi scontata a soli 114,99€ rispetto agli originali 149,99€.

O, ancora, l’ottimo Logitech MX Master, primo modello della serie di mouse pensati per i professionisti del PC e che, proprio di recentemente, è arrivato alla sua terza incarnazione. Benché si tratti del primo modello, il Logitech MX Master è ancora un must per chi utilizza il PC quotidianamente per lunghe sessioni lavorative, grazie soprattutto alla sua ottima ergonomia, che permette una presa sul mouse comoda ma salda, che riduce al minimo lo stress della mano dato dall’utilizzo continuo della periferica. Il suo prezzo? Di norma sarebbe di circa 100 euro, ma oggi su Amazon è di soli 52,99€. Fidatevi di noi: è un affare da prendere al volo. Di seguito la nostra selezione di offerte de giorno. Per tutte le promozioni disponibili oggi su Amazon, invece, non dovrete far altro che cliccare sul banner sottostante.

