SteelSeries Sensei Ten, 10 anni e non sentirli

Torna un grande classico di SteelSeries, il mouse gaming Sensei, nella versione aggiornata "Ten" per festeggiare i 10 anni dal debutto dell'iconico prodotto.

SteelSeries ha deciso di rilanciare, con i dovuti aggiornamenti e miglioramenti, uno dei suoi mouse più popolari nel mondo eSports, presentato nel 2009 col nome Xai e poi ribrandizzato come Sensei.

Ricorre in questi giorni il decimo anniversario dal debutto ufficiale e SteelSeries ha accolto il desiderio di molti fan di poter riacquistare questo modello aggiornato con le ultime tecnologie che l’azienda ha da offrire ma senza stravolgerne il design originale.

Uno degli aspetti più apprezzati del Sensei era il design ambidestro ed infatti questa caratteristica non è stata toccata, così come le dimensioni. Potremmo dire che la scocca è rimasta quasi totalmente immutata, ma al suo interno però c’è un cuore nuovo: il sensore ottico TrueMove Pro.

Questo sensore ad altissima risoluzione (fino a 18.000 CPI), realizzato da SteelSeries in collaborazione con Pixart, è preciso e sensibilissimo e riesce a tracciare fino a 450 pollici al secondo. SteelSeries ha anche migliorato la capacità del nuovo sensore di gestire i movimenti inclinati del mouse così da evitare falsi tracciamenti.

Per il rilancio del Sensei, l’azienda ha deciso di optare solo per la versione cablata in modo da contenerne il peso che è di soli 92 grammi.

Il mouse gode in totale di 8 tasti e switch SteelSeries, garantiti per 60 milioni di click, e di una memoria interna che è in grado di memorizzare le impostazioni preferite dell’utente in modo che siano disponibili su qualsiasi PC al quale lo si voglia collegare.

A livello estetico cambia qualcosina, non c’è più la finitura metallica originale ma una nuova nera opaca. La base del mouse invece è in plastica trasparente e consente di osservarne l’interno. Presenti due zone RGB indipendenti (controllabili tramite software), una è il logo Steelseries e l’altra la rotella di scorrimento.

Il restyling non ha comunque rincarato il prezzo del Sensei Ten, rimasto nella fascia di prezzo alla quale apparteneva: il mouse è già disponibile a livello globale al prezzo consigliato di 79,99 euro.