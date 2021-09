MP600 Pro XT, il nuovo SSD di Corsair che raggiunge i 7100MBps in lettura

Corsair ha rilasciato una nuova versione aggiornata dell’SSD MP600 Pro, chiamata MP600 Pro XT. Questo nuovo SSD NVMe Gen 4 può raggiungere fino a 7.100 MBps in velocità di lettura sequenziale e fino a 6800 MBps in velocità di scrittura sequenziale.

L’SSD verrà fornito con un dissipatore di calore nero opaco recentemente aggiornato dotato di otto alette alte per far fronte alla maggiore potenza termica generata dalle velocità molto elevate dell’MP600 Pro XT. Il dissipatore di calore è più alto dell’MP600 originale, ha infatti un’altezza di 19 mm, quindi sarebbe meglio assicurarsi che gli slot M.2 si trovino in aree spaziose che non facciano interferire l’SSD con qualsiasi altro hardware, specialmente su configurazioni mini ITX.

Photo credits: Corsair

Il ciclo di vita stimato per la nuova unità parte da 700 TBW (terabytes written) per la versione da 1 TB, 1400 TBW per la versione da 2 TB e fino a 3.000 TBW per la variante da 4 TB. L’unità ha anche una resistenza di 1,6 milioni di ore, che dovrebbe essere sufficiente per quasi tutti. Le restanti specifiche delle prestazioni includono velocità massime di lettura casuale fino a 1 milione di IOPS e fino a 1,2 milioni di IOPS per velocità di scrittura casuale.

L’MP600 Pro XT sarà disponibile nelle versioni da 1 TB, 2 TB e 4 TB con un prezzo ufficiale di

219.99 euro per la versione da 1TB,

per la versione da 1TB, 439.99 euro per quella da 2TB,

per quella da 2TB, 1079.99 euro il taglio da 4TB.

Opzionalmente, l’MP600 Pro XT può essere acquistato con un waterblock, chiamato MP600 Pro XT Hydro X Edition. Questa variante è disponibile solo nei modelli da 2 TB e 4 TB per 10-20 euro in più (dipende quale taglio si sceglie). Se si ha già la versione raffreddata ad aria, si può invece montare il Water Block XM2 Hydro X Series di Corsair, disponibile su Amazon.

Photo credits: Corsair

L’MP600 Pro XT è ora disponibile presso molti rivenditori tra cui Amazon, ePrice e il negozio online di Corsair. Tuttavia, l’unità sembra essere esaurita un po’ ovunque in questo momento: lo shop online di Corsair, attualmente, è l’unico posto che offre una disponibilità costante, ma pensiamo che presto arriveranno nuove unità anche su Amazon.