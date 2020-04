MSI Bravo 15 e 17: ecco i nuovi notebook da gaming con Ryzen 4000

MSI ha svelato due nuovi portatili gaming, Bravo 15 e Bravo 17, successori della serie Alpha commercializzata lo scorso anno. I nuovi dispositivi sono studiati per imporsi come i migliori laptop da gioco per gli acquirenti attenti al budget, offrendo inoltre una recente CPU mobile AMD Ryzen e una scheda grafica discreta AMD Radeon.

Bravo 15 dispone di un processore Ryzen 7 4800H, un design sobrio e quello che MSI definisce uno schermo di “livello IPS” con risoluzione FHD e un refresh rate di ben 120Hz; supportata la tecnologia FreeSync.

A differenza di Alpha, il pannello superiore dei modelli Bravo è privo di scanalature, ma per il resto ricordano molto i propri predecessori. Inclusa una tastiera retroilluminata e delle sottili cornici attorno al display. Bravo 15 monta una GPU dedicata AMD Radeon RX 5500M, la stessa presente nella gamma Alpha, e un SSD NVMe da 512GB. Bravo 15 è disponibile anche in due varianti: una con 16GB di RAM DDR4 e una base da 8GB.

Bravo 17 presenta lo stesso design e condivide molte delle specifiche del modello 15. Differiscono la tastiera e il display che si estende fino a 17,3 pollici. Rispetto a Bravo 15 manca un ingresso USB-C, ma in cambio si ottiene un disco rigido da 1TB e 7200RPM. A completare il quadro troviamo la tecnologia Cooler Boost 5 che combina due ventole e sei heatpipe per disperdere al meglio il calore e migliorare il flusso d’aria. Non poteva mancare Dragon Center, il software di MSI per la gestione delle componenti.

Il prezzo di Bravo 15 parte da 929 dollari, mentre quello di Bravo 17 da 1100 dollari. I portatili posso essere preordinati negli Stati Uniti, ma non abbiamo ancora informazioni in merito alla disponibilità nel nostro paese.