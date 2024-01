MSI Claw, ecco specifiche e prezzi ufficiali

MSI Claw, il nuovo handheld che si propone come concorrente dell'ASUS ROG Ally e del Lenovo Legion Go, ha ufficialmente un listino prezzi per il mercato statunitense.

Come da tradizione per questa tipologia di device, anche l'MSI Claw verrà proposto in diverse configurazioni. Il dispositivo, nella sua versione base, sarà disponibile a 699,99$, ma potrà essere configurato con diverse opzioni per adattarsi alle esigenze degli utenti.

La configurazione di base del MSI Claw include un processore Intel Core Ultra 5 135H, 16 GB di RAM e un'unità SSD da 512 GB. A un prezzo di 749,99$, gli acquirenti potranno optare per una CPU più potente, sostituendo il processore con un Intel Core Ultra 7 155H, sempre con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Il modello "top di gamma", invece, costerà 799,99$ e monterà un processore Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB.

Proposto in due versioni, per quanto concerne le specifiche tecniche, ma permettendo agli utenti di decidere la capienza dello storage, l'MSI Claw potrebbe rivelarsi più attraente per le varie tipologie di giocatori, anche se rimane da scoprire come si comporterà con i giochi più esigenti e come verrà commercializzato, effettivamente, sul suolo europeo.

Questo approccio, comunque, rispecchia una mescola delle strategie adottate da entrambi i suoi concorrenti diretti, ASUS ROG Ally (che permette di scegliere il processore) e Lenovo Legion GO (che permette di decidere lo storage).

L'annuncio dei dettagli relativi a prezzo e configurazioni per gli Stati uniti, mostra un handheld che, in termini di mero prezzo, non si discosta dalla concorrenza. Ora bisognerà capire come si comporterà il nuovo handheld di MSI in termini di performance, se riuscirà effettivamente a impensierire i suoi competitor o se risulterà essere, solamente, un'ulteriore alternativa nel mercato dei PC handheld.