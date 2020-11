MSI ha bloccato le spedizioni di schede RTX SUPRIM, ecco perché

Qualche settimana fa, è stata scoperta per la prima volta l’esistenza della nuova linea di GPU Suprim di MSI quando un utente di Reddit aveva ricevuto una GeForce RTX 3090 Suprim. Successivamente, solo pochi giorni fa, la compagnia taiwanese ha annunciato ufficialmente la serie Suprim, nuova top di gamma di MSI, ottenendo una domanda molto alta.

Stando alle testimonianze di diverse persone su Reddit, i rivenditori hanno riferito che le schede erano stato oggetto di un richiamo e, di conseguenza, gli ordini sono stati rimandati.

I colleghi della divisione americana di Tom’s Hardware hanno contattato direttamente MSI per un chiarimento a riguardo, ricevendo questa risposta:

Sì, prima che tutte le RTX 3090/3080 SUPRIM arrivassero ai rivenditori al dettaglio o store online. Abbiamo trattenuto le spedizioni per valutare alcuni problemi, ma ora la situazione è stata risolta ed ora è tutto pronto per il normale programma di spedizione. Si è trattato solo di una precauzione aggiuntiva poiché questo è il nostro nuovo modello di punta e vogliamo assicurarci di consegnare il prodotto in modo perfetto.

Purtroppo, non è stato spiegato quali fossero i problemi più nel dettaglio, ma sicuramente si tratta di una buona notizia per tutti gli acquirenti.

Ricordiamo che le schede della linea Suprim sono equipaggiate con il sistema di dissipazione TRI FROZR 2S, il quale permettere di raggiungere prestazioni ancora più alte senza surriscaldare le schede. I tre modelli differiscono leggermente nel sistema di dissipazione, con la RTX 3090 che utilizza un backplate metallico dotato di heatpipes, la RTX 3080 che monta un classico backplate metallico mentre la RTX 3070 sfrutta un design “flow-through” simile a quello utilizzato sulle schede Founders di NVIDIA.

Le tre ventole scelte da MSI utilizzano il design proprietario dell’azienda TORX 4.0 e garantiscono una migliore dissipazione del calore ed una bassa rumorosità. Le ventole si fermano completamente quando le temperature sono relativamente basse, eliminando ogni rumore quando il raffreddamento attivo non è necessario.

La serie SUPRIM sarà disponibile da inizio dicembre 2020 con prezzi che partono da 669€ per la GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G e arrivano fino ai 1919€ per la GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G, passando per i 939€ della GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G.