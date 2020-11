MSI presenta la pregiata serie RTX SUPRIM

La disponibilità delle schede RTX serie 3000 di Nvidia è ancora scarsa ma questo non ha fermato i produttori come MSI dall’annunciare nuovi modelli con design esclusivi e che puntano ad offrire prestazioni sempre migliori. Questa volta è il turno della nuova serie SUPRIM, realizzata con materiali pregiati e con una nuova evoluzione del sistema di raffreddamento.

MSI ha presentato i nuovi modelli SUPRIM di schede video Nvidia GeForce RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070. Le nuove GPU dell’azienda taiwanese sono state progettate con un focus particolare sulla scelta dei materiali e sull’esperienza utente.

“MSI è orgogliosa di annunciare SUPRIM, la nuova serie di schede grafiche progettata dopo anni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie grafiche. Un concept prestigioso è diventato realtà e si presenta con materiali di alta qualità e un’ingegneria meticolosa che può essere vista, sentita e provata. Un particolare focus sull’esperienza dell’utente è riflesso nei dettagli di questa nuova serie, come un nuovo dissipatore dedicato ai moduli di memoria e al BIOS settato già in automatico sulla modalità silenziosa” ha scritto l’azienda nel comunicato stampa.

A mantenere le temperature delle schede grafiche sotto controllo ci pensa il sistema di dissipazione TRI FROZR 2S, il quale permettere di raggiungere prestazioni ancora più alte senza surriscaldare le schede. I tre modelli differiscono leggermente nel sistema di dissipazione, con la RTX 3090 che utilizza un backplate metallico dotato di heatpipes, la RTX 3080 che monta un classico backplate metallico mentre la RTX 3070 sfrutta un design “flow-through” simile a quello utilizzato sulle schede Founder’s di Nvidia.

Le tre ventole scelte da MSI utilizzano il design proprietario dell’azienda TORX 4.0 e garantiscono una migliore dissipazione del calore ed una bassa rumorosità. Le ventole si fermano completamente quando le temperature sono relativamente basse, eliminando ogni rumore quando il raffreddamento attivo non è necessario.

“SUPRIM è più di una scheda grafica. All’interno della confezione si trova un tappetino Limited Edition e una staffa di supporto dedicata alla scheda grafica. Migliora ulteriormente l’esperienza in-game con il software dedicato Dragon Center e con utility come ‘Frozr AI Cooling’ o migliora ulteriormente le prestazioni della tua scheda grafica con ‘MSI Afterburner’. SUPRIM cambierà veramente il mondo del gaming” ha affermato il brand.

La serie SUPRIM sarà disponibile da inizio dicembre 2020 con prezzi che partono da 669 euro per la GeForce RTX 3070 SUPRIM X 8G e arrivano fino ai 1919 euro per la GeForce RTX 3090 SUPRIM X 24G, passando per i 939 euro della GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G.