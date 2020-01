MSI incontra i creativi con le nuove periferiche annunciate al CES 2020

Quando si parla di MSI la prima cosa che viene in mente è sicuramente “gaming”, si perché l’azienda taiwanese ha dimostrato e sta dimostrando ottime cose con i propri prodotti adatti per i videogiocatori, tanto da puntare fortemente anche sull’Esports.

Tuttavia, anche i creatori di contenuti sono importanti per MSI, lo dimostrano una serie di periferiche pensate appositamente per i creator annunciate durante il CES 2020 di Las Vegas, dal design sobrio e dalla volontà di rendere il lavoro il più piacevole possibile.

MSI Creation CK40

La MSI Creation CK40 è una tastiera a membrana, perfetta per chi passa le giornate a scrivere e lavorare. È estremamente elegante e compatta, bianca con tasti grigi, silenziosa grazie ai suoi switch a forbice (garantiti per oltre 3 milioni di pressioni) per un’esperienza più confortevole e sfrutta un rivestimento antimacchia per evitare l’usura. Infine, può essere collegata sia via cavo USB-C che tramite connessione wireless o Bluetooth.

La MSI Creation CK40 offre una retroilluminazione dei tasti bianca e misura 449,3 x 133,6 x 17.5 mm, per un peso di soli 685 grammi.

MSI Creation CM30

Il Creation CM30 di MSI è un mouse dal design ergonomico adatto per i creativi, pensato per ridurre la pressione sul polso durante le lunghe ore di lavoro. Oltre a questo utilizza degli switch silenziosi Kailh, garantendo una rumorosità pressoché nulla per almeno 5 milioni di click.

Il mouse misura 123,6 x 66,5 x 41,7 mm, pesa circa 90 grammi e utilizza un sensore ottico PMW-3325. Non manca la possibilità di controllare i DPI, configurabili a 400 / 800 / 1600 / 3200 / 5000. Come la tastiera MSI CK40 si collega al PC tramite USB-C oppure via wireless o Bluetooth.

MSI Creation CA70

Qui al CES MSI ha mostrato anche Creation CA70, un microfono a cardiode con interfaccia microUSB 2.0. Misura 270 x 110 x 110 mm, pesa 1050 g e offre un cavolo USB lungo 1,5 metri.

Per quanto riguarda le caratteristiche teniche, abbiamo una sensibilità di -45 dB (+/- 3 dB) e un Sample Rate di 96 KHz a 24 bit. La risposta in frequenza va invece dai 20 Hz ai 20 KHz.

I tasti sul microfono permettono di regolare il volume dell’audio e del microfono stesso e di selezionare una configurazione tra bidirezionale, omnidirezionale, stereo o unidirezionale. Non manca infine anche un tasto mute.

Il nuovo Creation CA70 offre anche un jack audio da 3,5 mm, dove collegare delle cuffie per sentire il proprio audio, e un foro poter montare il microfono su un supporto dedicato.

MSI Creation CH60

L’azienda ha poi presentato delle cuffie, le Creation CH60. Si tratta di cuffie over ear con driver al neodimio da 40 mm e cavo jack da 3,5 mm removibile. Misurano 152 x 80 x 200 mm e pesano solamente 210 grammi, risultando così estremamente leggere.

L’arco e i padiglioni sono imbottini in materiale morbido, che isola dai rumori esterni e allo stesso tempo migliora il comfort. Le Creation CH60 offrono una frequenza dai 20 ai 40K Hz, una sensibilità di 97 dB (+/- 3 dB) e un’impedenza di 45 ohm (+/- 15%).

MSI Creation CH40

L’azienda di Taiwan si è lanciata anche nello sviluppo di un paio di earbuds, le CH40. Queste piccole cuffie true-wireless si collegano facilmente ai dispositivi grazie al Bluetooth 5.0 e sono compatibili con il 5G. Sono eleganti, comode e promettono diverse ore di autonomia, grazie alla custodia di ricarica con porta USB-C.