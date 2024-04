Logitech G903 Lightspeed a MENO di metà prezzo! (-51%)

Logitech G903 Lightspeed è un mouse gaming wireless di fascia alta, tra i migliori prodotti da Logitech, capace di offrire un mix perfetto di ergonomia, funzioni avanzati e prestazioni in un pacchetto perfetto per destrosi e mancini. Questo mouse è dotato di un sensore ottico avanzato e di un sistema di filtraggio / accelerazione per un puntamento preciso al millimetro. L'autonomia elevatissima consente di giocare a lungo senza preoccuparsi di ricaricare il mouse mentre la tecnologia Lightspeed riduce al minimo latenza senza pesare sulla batteria. Oggi grazie a uno sconto Amazon del 51% rispetto al prezzo iniziale di 169€ potete acquistarlo per 82,59€

Logitech G903 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G903 Lightspeed è l'opzione ideale per i gamer esigenti e per chi cerca una soluzione di gioco wireless di alta qualità senza compromessi. Grazie al suo sensore HERO 25K, uno dei più avanzati sul mercato con tracking 1:1, 400+ IPS e un massimo di 25.600 DPI, offre prestazioni eccezionali, garantendo precisione estrema senza smoothing, filtraggio o accelerazione. Inoltre, con la sua lunga durata della batteria, fino a 140 ore con illuminazione RGB attiva, questo mouse soddisfa l'esigenza di lunghe sessioni di gioco senza la continua preoccupazione per la ricarica. Chiunque apprezzi la libertà di movimento senza sacrificare performance o durata della batteria troverà nel Logitech G903 Lightspeed il compagno di gioco perfetto.

La compatibilità con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY aggiunge ulteriore comodità, eliminando il rischio di rimanere senza batteria nei momenti cruciali. La personalizzazione attraverso il software G HUB, che permette la programmazione dei pulsanti e la sincronizzazione dell'illuminazione RGB con gli altri dispositivi della gamma Logitech G, è un'altra caratteristica che lo rende una scelta eccellente per i giocatori che cercano un'esperienza immersiva e personalizzata. Il suo design ambidestro lo rende adatto sia per giocatori destri che mancini, garantendo comfort e praticità a tutti. Considerando tutte queste caratteristiche, il Logitech G903 Lightspeed è consigliato a giocatori professionisti e appassionati di gaming che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità e sulle prestazioni del loro dispositivo di gioco.

Il Logitech G903 Lightspeed rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti i giocatori che cercano un prodotto all'avanguardia, in grado di offrire una libertà di movimento assoluta e prestazioni eccezionali. La sua compatibilità con il sistema di ricarica POWERPLAY e le numerose funzionalità personalizzabili lo rendono uno dei mouse gaming wireless più versatili e performanti sul mercato. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 51% rispetto al prezzo iniziale di 169€ potete acquistarlo per soli 82,95€.

Vedi offerta su Amazon