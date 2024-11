Mai più surriscaldamenti nel PC con questo dissipatore a liquido (-20%)

Se volete massimizzare la dissipazione del calore all'interno del case del PC, con tanto di illuminazione RGB personalizzabile per aggiungere un tocco di stile al setup, MSI MAG CORELIQUID M360 non può che essere la scelta giusta. A maggior ragione con l'attivazione del Black Friday di Amazon, questo dissipatore a liquido è vostro a soli 79,99€ invece di 109€.

MSI MAG CORELIQUID M360, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG CORELIQUID M360 è consigliato a coloro che sono alla ricerca di una soluzione di raffreddamento avanzata per il loro sistema informatico. Questo dissipatore a liquido incontra le necessità di chi desidera massimizzare le prestazioni del sistema assicurando una dissipazione del calore eccellente e un funzionamento stabile anche sotto sforzo intensivo.

Utenti con case PC di medie e grandi dimensioni, che richiedono un raffreddamento a liquido efficiente e silenzioso, troveranno nel MAG CORELIQUID M360 l'alleato perfetto. Grazie alla sua compatibilità con i socket più recenti, compresi AM5 e LGA 1700, è ideale per coloro che sono al passo con le ultime tecnologie hardware.

Al di là delle sue prestazioni di raffreddamento ottimali, MSI MAG CORELIQUID M360 si distingue anche per la sua estetica. Gli appassionati di personalizzazione troveranno la possibilità di aggiungere uno stile unico al loro setup grazie agli effetti luminosi RGB personalizzabili. Inoltre, il design intuitivo e la facilità di installazione rendono questo prodotto accessibile anche ai meno esperti, offrendo un'esperienza utente senza problemi e risparmiando tempo e sforzo nell'assemblaggio. A 79,99€, rappresenta una proposta di valore eccellente per gli utenti che cercano un upgrade affidabile e duraturo per il sistema di raffreddamento del proprio computer.

Vedi offerta su Amazon