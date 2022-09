Se siete alla ricerca di un PC desktop che non abbia solo prestazioni elevate ma anche un design futuristico, con persino un pannello a LED dal quale accedere rapidamente a una serie di informazioni sullo stato del PC, allora consigliamo caldamente di dare uno sguardo a MSI MEG Aegis Ti5, a maggior ragione ora che viene scontato di 300€ direttamente dallo store ufficiale del produttore.

Con questa offerta, MSI vi darà dunque la possibilità di acquistare uno dei suoi pezzi da novanta a un prezzo più vantaggioso, consci del fatto che servirà comunque una cifra importante per portarselo a casa, giustificata però dalle caratteristiche e dall’incredibile attenzione ai dettagli che, ribadiamo, non si concentrano solo sull’hardware ma su ogni aspetto del computer, rendendolo probabilmente unico sul mercato.

All’interno del bellissimo case, di cui sottolineiamo ancora una volta il design futuristico, sono presenti alcuni dei componenti più potenti delle architetture Alder Lake-S e Ampere, rispettivamente di Intel e Nvidia, le cui prestazioni superano di gran lunga quelle delle precedenti generazioni. Le istruzioni e le elaborazioni dei dati vengono gestite dall’Intel Core i9-12900K, la CPU di 12° generazione più potente del noto produttore statunitense, pensata non solo per supportare al meglio qualsiasi GPU nei videogiochi, ma anche per venire incontro alle esigenze dei creator e degli amanti dell’overclock.

Come saprete, per poter overcloccare una CPU Intel c’è bisogno non solo che questa abbia il moltiplicatore sbloccato, ma anche di una scheda madre capace di fornire la sufficiente potenza, dettagli di cui ovviamente MSI MEG Aegis Ti5 tiene conto, ed ecco perché troverete una scheda madre Intel Z690 di fascia alta che, oltre a gestire bene l’overclock, è pronta per supportare i futuri processori Intel Raptor Lake (che manterranno il socket LGA 1700), nonché gli SSD di tipo PCIe 5.0, la cui larghezza di banda potenziale è 16 volte superiore a quella della passata generazione.

Lato RAM, MSI MEG Aegis Ti5 possiede già le ultimissime DDR5, con un quantitativo di ben 64GB, composti da due banchi da 32GB. La memoria è notevole anche per quanto concerne lo spazio di archiviazione, composto da un SSD da 2TB e da un Hard Disk da 3TB che, insieme, fanno sì che lo storage totale sia di 5TB, sufficienti per memorizzare una quantità di dati inverosimile per la maggior parte delle persone, nonché tutta la vostra collezione di videogiochi.

Come anticipato, la peculiarità di MSI MEG Aegis Ti5 è il case, che si farà apprezzare anzitutto per il suo design innovativo e, in seguito, per l’esclusivo pannello a LED frontale, che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato del sistema, tra cui le temperature. Ma non solo, visto che tramite esso potrete cambiare le prestazioni del PC in modo istantaneo, passando dalle modalità pensate per il risparmio energetico fino ad arrivare ai settaggi che permettono a questo concentrato di tecnologia di portare al massimo le prestazioni di tutti i componenti.

Il particolare design ha fatto sì che anche il sistema di raffreddamento fosse unico, garantendo un flusso d’aria indipendente per ogni componente, dalla CPU fino all’alimentatore. Persino le RAM godono di un raffreddamento separato, a dimostrazione di come questo PC punti ad assicurare sempre le massime prestazioni.

Insomma, un computer a cui non manca la potenza di calcolo, ora acquistabile a un prezzo più vantaggioso e per questo vi suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata, con l’invito di approfittare di questo sconto prima che venga rimosso.