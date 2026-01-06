L'edizione 2026 del CES di Las Vegas ha visto MSI protagonista con una strategia di rilancio che tocca ogni segmento del mercato PC, in particolare quello dedicato agli enthusiast. L'azienda taiwanese, specializzata in hardware per gaming e utenti professionali, ha scelto lo slogan "Innovare oltre" per presentare un ecosistema completo che spazia dalle schede grafiche di nuova generazione ai sistemi compatti con intelligenza artificiale integrata, passando per monitor ultraperformanti e periferiche wireless di ultima generazione. La filosofia alla base di questa offensiva commerciale punta a ridefinire l'esperienza utente attraverso l'integrazione di tecnologie AI e soluzioni che semplificano assemblaggio e personalizzazione.

Sul fronte delle schede grafiche, MSI ha deciso di riportare in vita un marchio leggendario dopo sette anni di assenza. La GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z rappresenta il ritorno della serie LIGHTNING, pensata per gli appassionati di overclocking estremo. Costruita sull'architettura NVIDIA Blackwell, questa GPU ha già conquistato il primo posto in 17 benchmark su piattaforme come HWBOT e 3DMark, dimostrando capacità tecniche senza compromessi. La scheda grafica più potente mai realizzata da MSI integra 32GB di memoria e un design hardware ottimizzato per spingere le prestazioni oltre i limiti standard, offrendo ai creatori di contenuti e ai gamer una piattaforma in grado di gestire carichi di lavoro intensivi e rendering complessi grazie anche alle funzionalità rivoluzionarie di NVIDIA DLSS 4.

Nel settore dei monitor, l'azienda taiwanese ha presentato due soluzioni che incarnano approcci differenti alle esigenze del gaming moderno. L'MPG 341CQR QD-OLED X36 è un display ultrawide da 34 pollici con risoluzione UWQHD e refresh rate di 360Hz, dotato di pannello QD-OLED di quinta generazione con configurazione sub-pixel RGB Stripe. La tecnologia proprietaria OLED Care 3.0 si affida a un circuito integrato con NPU per monitorare e preservare la salute del pannello nel lungo periodo, mentre la tecnologia Tandem OLED garantisce luminosità e durata superiori rispetto alle generazioni precedenti.

L'intelligenza artificiale entra direttamente nel display per assistere il giocatore in tempo reale

Il MEG X rappresenta invece il ritorno dell'ammiraglia della gamma monitor MSI, costruito sulla stessa base hardware del modello 341CQR ma arricchito da sei funzioni di assistenza basate su intelligenza artificiale. Questi strumenti analizzano le immagini sullo schermo in tempo reale e offrono supporto attraverso AI Tracker, AI Gauge, AI Vision+, AI Scene, AI Goggle e AI Scope, pensate per migliorare le prestazioni dei giocatori esperti e facilitare l'apprendimento per chi si avvicina ai videogiochi competitivi. Un'implementazione che trasforma il monitor da semplice periferica di output a sistema intelligente capace di reagire dinamicamente ai contenuti visualizzati.

Per il mercato professionale, MSI ha sviluppato la nuova serie PRO MAX, un ecosistema unificato che comprende monitor, PC desktop, sistemi all-in-one, schede madri, alimentatori e chassis con un linguaggio di design coerente. La piattaforma è ottimizzata per multitasking, elaborazione immagini e collaborazione remota, rispondendo alle esigenze degli ambienti di lavoro ibridi e condivisi che caratterizzano sempre più il panorama professionale contemporaneo. L'approccio integrato garantisce continuità tra diversi dispositivi e ambienti, con particolare attenzione all'esperienza utente e alla fluidità dei workflow quotidiani.

Nel segmento dei mini PC, MSI ha presentato due linee distinte con filosofie complementari. I desktop AI Edge rappresentano una soluzione progettata specificamente per sviluppatori, ingegneri e creatori che richiedono elaborazione AI locale con massima riservatezza dei dati. Il primo modello integra un processore AMD Ryzen AI MAX+ 395 e fino a 128GB di memoria unificata LPDDR5X 8000, eliminando i tradizionali colli di bottiglia della VRAM. La CPU può allocare dinamicamente fino a 96GB di questa memoria ad alta velocità, permettendo l'esecuzione di modelli linguistici con fino a 109 miliardi di parametri a 15 token al secondo, prestazioni che aprono scenari inediti per l'implementazione di applicazioni AI avanzate senza dipendenza dal cloud.

Il Cubi NUC AI+ 3MG adotta invece il processore Intel Core Ultra 9 Series 3 e si posiziona come PC Copilot+ ultracompatto per ambienti aziendali ed edge computing. Nonostante le dimensioni ridotte, supporta fino a quattro display tramite due porte Thunderbolt 4 e include caratteristiche orientate alla sicurezza come il pulsante di accensione con riconoscimento delle impronte digitali. Il design tool-free facilita aggiornamenti e manutenzione, mentre l'utilizzo di plastica riciclata post-consumo e imballaggi certificati FSC testimonia l'attenzione alla sostenibilità ambientale.

Sul fronte dei componenti interni, MSI ha rinnovato l'intera gamma con particolare enfasi sulla filosofia EZ DIY, che mira a rendere assemblaggio e personalizzazione accessibili anche agli utenti meno esperti. Le nuove schede madri AMD X870(E) e B850 MAX integrano un motore di overclocking dedicato, una ROM BIOS espansa da 64MB e promettono fino al 15% di prestazioni aggiuntive rispetto alle generazioni precedenti. Il case MEG MAESTRO 900R introduce un layout panoramico con vetro su tre lati, progettato per sistemi di raffreddamento a liquido personalizzati e configurazioni a doppia GPU, permettendo di gestire ottimizzazioni e personalizzazioni direttamente dall'esterno del case.

Gli alimentatori di nuova generazione introducono la tecnologia GPU Safeguard+ per garantire stabilità alle schede grafiche più esigenti. Il modello di punta MPG Ai1600TS PCIE5 utilizza una tecnologia proprietaria di protezione per migliorare la stabilità sul rail +12V, mentre il MAG A1200PLS PCIE5 offre certificazione Platinum con ventola FDB da 135mm a bassa rumorosità. Nel comparto storage, l'SSD SPATIUM M571 DLP sfrutta l'interfaccia PCIe Gen5 per velocità di lettura e scrittura fino a 14.000/11.000 MB/s, con un controller TSMC a 6nm che riduce il consumo energetico fino al 50% e integra la tecnologia Data Loss Protection per proteggere i dati durante interruzioni improvvise dell'alimentazione.

La gamma periferiche si arricchisce con la serie Wireless 8K che comprende i mouse Versa 300 e Versa 500 8K Wireless, quest'ultimo dotato di rotella magnetica con effetto Hall e commutazione a doppia modalità. La tastiera Strike 700 HE 8K Wireless combina layout compatto, switch con effetto Hall e illuminazione RGB, mentre le cuffie Maestro 500 e le tasterie della serie GK600 completano l'ecosistema gaming wireless. Il sistema mesh Roamii Be Pro garantisce invece copertura wifi domestica con connettività tri-band, roaming adattivo e protezione FortiSecu integrata, il tutto in un design triangolare con illuminazione RGB personalizzabile.

La collaborazione con NVIDIA ha generato il monitor MPG 272QRF X36 G-SYNC Pulsar, display Rapid IPS da 27 pollici con risoluzione WQHD e refresh rate di 360Hz. La tecnologia G-SYNC Pulsar utilizza retroilluminazione stroboscopica a frequenza variabile per offrire una nitidezza del movimento quattro volte superiore rispetto alle soluzioni tradizionali, mantenendo al contempo l'esperienza fluida e priva di tearing caratteristica della sincronizzazione adattiva. Una soluzione pensata specificamente per il gaming competitivo dove precisione del puntamento e chiarezza dei movimenti rapidi possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta.