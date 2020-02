MSI presenta Modern 15 Laptop, il laptop dedicato ai creators con Intel Comet Lake

MSI con la serie Modern ha deciso di offrire dei laptop dedicati ai content creator, con linee moderne e un design che regala un peso abbastanza contenuto.

Il laptop MSI Modern 15 si inserisce in una categoria entry-level, dotato della decima generazione Intel Core Comet Lake e dalle GPU Nvidia discrete, nello specifico il modello GeForce MX330. L’obiettivo di MSI per questo laptop è stato quello di offrire prestazioni valide a un prezzo contenuto.

Attualmente l’unica configurazione disponibile vanta il processore Core i7-10510U, una CPU 4 Core 8 Thread con un base clock di 1,80 Ghz e una frequenza Turbo Boost di 4,90 Ghz, con un TDP di 15 W. Spostandoci sul fronte della memoria, l’MSI Modern 15 possiede 16 GB di RAM DDR4 in configurazione dual-channel, un SSD NVMe M.2 NVMe da 512 GB e la scheda grafica NVIDIA GeForce MX330 con 2 GB di RAM GDDR5. Questa configurazione adotta una soluzione Full-HD da 15,6 pollici che, nonostante le dimensioni grazie alle cornici ridotte è un laptop abbastanza contenuto.

Questo laptop si posiziona sotto alla serie Prestige, che offre molto più dal punto di vista prestazionale, va da sé che questa linea Modern non si riferisce a chi necessita di una potenza di calcolo molto elevata, in cui si potrebbe aver bisogno di GPU GeForce GTX e superiori e processori hexa-core.

Il laptop entry-level di MSI offre per la connettività il WI-FI 5 e Bluetooth 5.0, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C con supporto DisplayPort Alternate Mode, quello standard in grado di gestire monitor a risoluzioni 4K, erogando fino a 100 watt di potenza usando un singolo cavo Type-C. Per finire abbiamo tre connettori USB Type-A di cui uno USB 3.2 Gen 1 e due USB 3.2 Gen 2. Questo notebook è dotato anche di un’uscita HDMI, un connettore audio da 3,5 mm e un lettore di schede microSD. Presente una webcam con sensore IR, altoparlanti stereo e un array di microfoni.

Il notebook MSI Modern 15 è disponibile in colorazione nera oppure argento con alcuni elementi in alluminio spazzolato, il telaio è spesso 15,9 mm con un peso di 1,6 chilogrammi.

MSI ha dichiarato che questo portatile durerà per nove ore con una sola carica. Per adesso il produttore taiwanese intende vendere il Modern 15 in Giappone a partire dal 27 febbraio con un prezzo di 165.000 Yen, non ha però indicato se intende portare il prodotto anche nel mercato europeo e statunitense.