Prezzo shock per MSI Raider con RTX 4080: scende di 740€

Esistono notebook da gaming potenti, e poi ci sono quelli che ogni volta che li usate, vi fanno dire "wow". L'MSI Raider GE78 HX, con la sua suggestiva barra luminosa frontale, rientra decisamente in questa seconda categoria. Oggi c'è un'opportunità imperdibile per chi desidera unire prestazioni al top con un risparmio significativo: la versione equipaggiata con RTX 4080 e il processore Intel i9-14900HX è in offerta su Amazon con uno sconto di 740€. Un'occasione da non perdere (per chi se lo può permettere) per portarsi a casa questo gioiello tecnologico al prezzo finale di 3.158,19€.

MSI Raider GE78 HX, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Raider GE78 HX si rivela un acquisto eccellente per chi cerca prestazioni senza compromessi in ogni settore, con un'attenzione particolare ovviamente al gaming. È dotato di caratteristiche tecniche avanzate capaci di soddisfare anche i giocatori più esigenti, come il potente processore Intel Core i9 14900HX e la GPU GeForce RTX 4080. Non garantisce solo velocità e reattività eccezionali, ma anche immagini mozzafiato, con il suo display QHD+ a 240Hz, per non parlare poi dell'innovativo sistema di raffreddamento Cooler Boost 5, per prestazioni ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense.

La possibilità di personalizzare l'illuminazione, grazie a Mystic Light con design matrix, rende inoltre ogni esperienza ancora più immersiva. Come se non bastasse, i nostri test eseguiti con il modello dotato di RTX 4090 hanno dimostrato come MSI Raider GE78 HX assicuri prestazioni superiori rispetto ad altri notebook gaming con la stessa scheda video.

In vendita al prezzo di 3158,19€ invece di 3.899€, MSI Raider GE78 HX è quindi perfetto per chi non vuole compromessi in termini di potenza, grafica e personalizzazione, promettendo di portare il gaming moderno al livello successivo.

Vedi offerta su Amazon