Un problema subdolo e difficile da diagnosticare ha tormentato per mesi una parte degli utenti con schede madri AMD AM5: il throttling del collegamento PCIe della scheda grafica, che si manifestava in modo imprevedibile e saltuario, rendendo estremamente complessa l'identificazione della causa. MSI ha ora avviato il rilascio di un aggiornamento del BIOS specificamente progettato per risolvere questa anomalia, segnando un passaggio importante da un problema diffuso ma non ufficialmente riconosciuto a una soluzione firmware concreta con numero di revisione identificato. La natura intermittente del bug — che si presentava solo in determinate combinazioni di hardware — ha a lungo ostacolato la diagnosi, rendendo la notizia di questo aggiornamento particolarmente significativa per la comunità degli appassionati di PC su piattaforma AM5.

Il comportamento anomalo si verificava principalmente dopo un avvio a freddo del sistema: la scheda grafica, invece di inizializzare correttamente il collegamento PCIe 5.0 x16 con l'intera larghezza di banda disponibile, si ritrovava a operare in modalità ridotta, scendendo a PCIe 5.0 x8 o addirittura retrocedendo alle specifiche PCIe Gen 2 o Gen 3. Il problema più insidioso era che il sistema continuava ad apparire funzionante: il desktop si caricava normalmente, i giochi si avviavano senza errori evidenti, ma le prestazioni risultavano degradate e i benchmark mostravano valori inconsistenti difficili da attribuire a una causa precisa.

Alcuni utenti avevano individuato una soluzione temporanea: spegnere fisicamente l'alimentatore tramite l'interruttore posteriore e riavviare il sistema poteva ripristinare il corretto collegamento PCIe x16, ma si trattava chiaramente di un rimedio empirico e non di una correzione strutturale. La perdita di larghezza di banda PCIe sulle GPU di ultima generazione è particolarmente visibile nei test sintetici e nel gaming ad alta risoluzione, dove la differenza tra x16 e x8 — o peggio tra Gen 5 e Gen 2 — può tradursi in cali di prestazioni concreti e difficilmente giustificabili se non si conosce la causa sottostante.

MSI ha ora individuato l'origine del problema in un'interazione di compatibilità che coinvolge simultaneamente la scheda madre, la versione del BIOS, il ramo AMD AGESA, il processore e la GPU utilizzata. Questa spiegazione chiarisce perché il bug non fosse riproducibile in modo sistematico su tutte le configurazioni AM5 e perché non potesse essere ricondotto a un singolo componente difettoso — né alla scheda grafica, né alla CPU, né a una specifica revisione della scheda madre.

La prima scheda madre a ricevere la correzione è la MSI MAG X870 Tomahawk WiFi, con il rilascio del BIOS versione 7E51v1A81. Questo aggiornamento introduce il microcodice AMD AGESA PI Pre-13.0.0 e include una modifica mirata al comportamento di blocco della modalità PCIe durante la fase di avvio del sistema. In termini pratici, l'intervento impedisce che lo slot PCIe primario rimanga intrappolato in uno stato di larghezza di banda ridotta durante l'inizializzazione, che era esattamente il meccanismo alla base del malfunzionamento.

Stando alle prime segnalazioni della comunità, i riscontri sull'efficacia dell'aggiornamento sono contrastanti: il fix non sembra produrre risultati identici su ogni configurazione interessata, almeno nella fase iniziale di distribuzione. Il quadro attuale suggerisce che questo sia soltanto il primo passo di un rollout più ampio, con le serie di schede madri MSI 600 e 800 su piattaforma AM5 che dovrebbero ricevere aggiornamenti analoghi nelle prossime settimane.

Per gli utenti AM5 che hanno riscontrato improvvisi cali del collegamento PCIe dopo avvii a freddo — specialmente con GPU di fascia alta come le NVIDIA GeForce RTX 40-series o le AMD Radeon RX 7000-series, dove le conseguenze sulle prestazioni sono più facilmente misurabili — il BIOS 7E51v1A81 per la MAG X870 Tomahawk WiFi rappresenta la prima risposta ufficiale e concreta da parte del produttore.