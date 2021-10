MSI Z690 senza segreti in questa indiscrezione

MSI ha pubblicato un paio di teaser inerenti alle sue prossime schede madri Z690 per i processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione. Anche se i rendering dell’I/O posteriore non ci dicono molto, il noto leaker momomo_us ha scovato il listino di un rivenditore che ci offre un’idea generale delle specifiche di ciascuna scheda madre.

Photo Credit: MSI

3Logic, uno dei più grandi rivenditori di hardware della Russia, ha elencato 17 diverse schede madri Z690 di MSI che appartengono alle serie MEG, MPG, MAG e Pro. Logicamente, questi prodotti sono basati sul chipset di punta Z690 di Intel, mentre i modelli economici con i chipset B660 e H610 dovrebbero arrivare a gennaio. Non c’era alcun indizio sulla MEG Z690 Godlike, suggerendo che la motherboard Z690 di punta arriverà in un secondo momento.

La MEG Z690 Ace dispone di quattro slot di memoria DDR5 e fino a cinque slot M.2. 3Logic non ha specificato il numero di porte SATA III, ma ci aspettiamo che ne saranno presenti almeno sei. Per quanto riguarda la connettività, la MEG Z690 Ace fornirà tre slot di espansione PCIe x16. Secondo un recente leak relativo ad Alder Lake, solo lo slot PCIe x16 primario può raggiungere le velocità piene di PCIe 5.0. A bordo ci sono anche due porte USB 3.2 Gen 2×2 e sette USB 3.2 Gen 2.

Motherboard Slot Memorie Slot M.2 Porte SATA III Slot PCIe x16 Slot PCIe x1 Porte USB 3.2 Gen 2×2 Porte USB 3.2 Gen 2 WiFi Form Factor MEG Z690 Ace 4 x DDR5 5 ? 3 ? 2 7 ? ATX MEG Z690 Unify 4 x DDR5 5 6 2 1 2 7 ? ATX MEG Z690 Unify-X 2 x DDR5 5 6 2 1 2 7 ? ATX MEG Z690I Unify 2 x DDR5 3 4 1 0 1 2 ? Mini-ATX MPG Z690 Carbon WiFi 4 x DDR5 5 ? 3 0 2 6 Yes ATX MPG Z690 Edge WiFi 4 x DDR5 4 6 3 0 0 5 Yes ATX MPG Z690 Edge WiFi DDR4 4 x DDR4 4 6 3 0 0 5 Yes ATX MPG Z690 Force WiFi 4 x DDR5 5 ? 3 1 1 6 Yes ATX MAG Z690 Tomahawk WiFi 4 x DDR5 4 6 3 1 1 ? Yes ATX MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 4 x DDR4 4 6 3 1 1 ? Yes ATX MAG Z690 Torpedo 4 x DDR4 4 6 3 1 1 3 ? ATX Pro Z690-A 4 x DDR5 4 ? 3 1 1 6 No ATX Pro Z690-A DDR4 4 x DDR4 4 ? 3 1 1 6 No ATX Pro Z690-A WiFi 4 x DDR5 4 ? 3 1 1 6 Yes ATX Pro Z690-A WiFi DDR4 4 x DDR4 4 ? 3 1 1 6 Yes ATX Pro Z690-P 4 x DDR5 3 4 2 3 0 0 No ATX Pro Z690-P DDR4 4 x DDR4 3 4 2 3 0 0 No ATX

Gli overclocker accaniti e i consumatori che non apprezzano l’illuminazione RGB saranno felici di sapere che la serie Unify è tornata con Z690. Come al solito, MSI offrirà specifiche quasi identiche per la variante X e non X. La Z690 Unify-X dovrebbe consentire di overcloccare meglio le memorie grazie al design dual-DIMM. Le altre specifiche includono cinque slot M.2, sei porte SATA III, due slot di espansione PCIe x16 e uno slot PCIe x1.

Sembra che l’unica scheda madre mini-ITX Z690 nella line up di MSI sia la MEG Z690I Unify-X. Dovrebbe possedere lo stesso, se non migliore, potenziale di overclock della memoria della MEG Z690 Unify-X. Ovviamente, date le dimensioni, la MEG Z690I Unify è meno ricca di funzionalità. Tuttavia, la scheda madre mini-ITX fornisce tre slot M.2 e quattro porte SATA III per l’archiviazione. Come di consueto, è presente un solo slot di espansione PCIe x16.

Photo Credit: MSI

Il modello Tomahawk è da generazioni uno dei preferiti dai giocatori tradizionali. In questa occasione, l’azienda venderà il modello Z690 in entrambe le varianti DDR4 e DDR5. A parte la differenza degli slot di memoria, entrambe condividono le specifiche, inclusi quattro slot M.2, sei porte SATA III, tre slot di espansione PCIe x16 e uno slot PCIe x1. I consumatori che desiderano una scheda madre micro-ATX potrebbero dover attendere fino al lancio ufficiale dei chipset B660 e H610 da parte di Intel. Il listino di 3Logic non ha mostrato alcuna opzione micro-ATX, lasciando intendere che MSI riserverà quel form factor ai chipset più economici.

Ricordiamo che l’evento Intel Innovation si svolgerà tra il 27 e il 28 ottobre, durante il quale molti credono che Intel annuncerà l’uscita di Alder Lake. MSI ha confermato la sua partecipazione a “The Next Playground” per il 2 novembre, dando credito al presunto lancio di Alder Lake il 4 novembre.