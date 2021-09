Navi 33 promette bene secondo le ultime indiscrezioni

Nonostante il mercato delle schede video sia funestato da una carenza cronica di semiconduttori, i maggiori designer di GPU, tra cui AMD, hanno già da tempo iniziato a lavorare alla prossima generazione di schede grafiche.

Recentemente, il leaker Greymon55 ha affermato, tramite un messaggio pubblicato su Twitter, che la GPU Navi 33, basata sull’architettura RDNA 3 e che sarà impiegata nella serie Radeon RX 7000, presenterà meno core di quanto preventivato. Infatti, in precedenza lo stesso Greymon55 aveva affermato che Navi 33 avrebbe dovuto offrire 5.120 core o 20 WGP, ma, stando alle sue ultime informazioni, sembra che tale valore sarà inferiore.

n33 was designed to be better than the 6900xt, and even if it didn't meet its design goal, its performance was still around 6900xt.

