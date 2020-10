Netgear Nighthawk XR1000, l’ultimo tassello per il vostro setup da gaming

Pensateci bene, qual è probabilmente l’accessorio da abbinare ad un setup da gaming su PC che tutti sottovalutano? Il router. Avere una connessione domestica veloce ed affidabile è importantissimo per un’esperienza di gioco online di alta qualità, conta quasi quanto la velocità della vostra connessione ad internet. Netgear lo sa e ha annunciato il nuovo router Nighthawk Pro Gaming XR1000 dedicato proprio agli utenti più esigenti: i videogiocatori.

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR1000 è un router WiFi 6 AX5400 pensato appositamente una connettività domestica di altissimo livello. Il software integrato e creato appositamente dall’azienda, DUMAOS 3.0, è ottimizzato per un’esperienza di gioco e uno streaming video migliore. DUMAOS 3.0 in combinazione al nuovo hardware di rete riduce i picchi di lag, garantendo la stabilità del ping e permettendo un collegamento affidabile sia via cavo che in wireless. Si tratta del primo router da gaming con WiFi 6 dotato del software proprietario DUMAOS 3.0.

Tra le nuove funzionalità del sistema operativo Netgear troviamo:

QoS: assegna la priorità ai dispositivi di gioco e assegna la larghezza di banda in base al dispositivo o all'attività in corso.

al dispositivo o all’attività in corso.

Geofencing: permette di selezionare i server di gioco più vicini per un'esperienza di gioco di livello superiore.

gioco di livello superiore.

Ping Heatmap: consente di eseguire il ping dei server di gioco preferiti per visualizzare la qualità della connessione a ciascun server su una mappa mondiale.

la qualità della connessione a ciascun server su una mappa mondiale.

Benchmark di connessione: è un test della linea internet dell'utente, dei ping e della performance quando il traffico di rete è congestionato.

performance quando il traffico di rete è congestionato.

Traffic controller: consente di bloccare l'accesso a Internet da qualsiasi applicazione, porta o dispositivo.

porta o dispositivo.

Grazie alla tecnologia WiFi 6 la gestione della rete utilizzando più dispositivi collegati contemporaneamente è migliore, garantendo un’esperienza di gioco e domestica di livello superiore. Il nuovo standard di connettività è supportato dai più recenti smartphone e presto sarà molto utile nel salotto di moltissimi videogiocatori in quanto anche le nuove console, Xbox Series X|S e PS5, utilizzano questo nuovo protocollo di rete.

“Il router Nighthawk Pro Gaming WiFi 6 XR1000 è progettato per migliorare le prestazioni WiFi fino al 40% e ridurre la velocità di ping fino al 93% in una situazione di rete congestionata, che fondamentalmente risolve i principali punti dolenti per i gamer e fornisce la migliore esperienza di gioco possibile” afferma Netgear.

Il router possiede nella parte posteriore ben 5 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 (1 WAN e 4 LAN) e all’interno la gestione del traffico è affidata al processore tri-core a 1,5GHz.

Assieme al router Netgear Nighthawk Pro Gaming XR1000 viene offerta una prova gratuita di 30 giorni del servizio di sicurezza informatica integrato Netgear Armor. Al termine della prova gratuita sarà necessario un pagamento di 69,99 euro all’anno per continuare ad utilizzare il servizio. È possibile anche aggiornare la VPN compresa, che permette l’utilizzo di 200MB di traffico criptato da un dispositivo, a traffico illimitato al prezzo aggiuntivo annuale di 39,99 euro.

Netgear Nighthawk Pro Gaming XR1000 è disponibile in Italia al prezzo consigliato di 499 euro.