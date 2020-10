Next@Acer, tantissime novità per videogiocatori, professionisti e creativi

In occasione del suo evento Next@Acer, la nota compagnia con sede a Taipei, in Taiwan, ha presentato diversi prodotti, soprattutto indirizzati al mondo dei videogiocatori, tra cui anche un traduttore live con IA che sarà utile per consentire ai team eSport di tutto il mondo di comprendersi più facilmente tra loro.

Il nome di questo traduttore è SigridWave e sarà integrato in Planet9, piattaforma eSports di nuova generazione, in parte competitiva ed in parte social progettata per creare una open community per i giocatori casual e i dilettanti che vogliono migliorare le proprie capacità e diventare pro-gamer, ed è stato realizzato appositamente per gestire la terminologia e il gergo dei gamer.

Partiamo con i nuovi monitor della serie Predator XB3, dotati di display FHD (1.920×1.080 pixel) o QHD (2.560×1.440 pixel) con elevati refresh rate e certificazioni VESA DisplayHDR. Ciascun di essi è stato ottimizzato in base a criteri diversi: XB273U NV è certificato Eyesafe, XB253Q GW vanta un impressionante refresh rate di 280Hz (overcloccabile) ed un tempo di risposta di 0,5ms (GtG), mentre l’XB323U GX offre colori particolarmente precisi grazie a una copertura del 99% dello spazio colore Adobe RGB.

Acer ha presentato anche nuovi e potenti notebook consumer delle sue note serie Swift, Spin e Aspire, tutti equipaggiati con i nuovi processori Intel Core di undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe. Progettati per spingere il design dei PC ultraportatili ad un nuovo livello, i nuovi prodotti sono dotati di funzionalità intuitive, un design sorprendente e la tecnologia più recente, all’interno di una scocca sottile e leggera.

Non potevano mancare anche nuovi prodotti e aggiornamenti nella linea di PC ConceptD, il marchio di PC premium per professionisti e appassionati della creatività. Il nuovo ConceptD 300 è un potente desktop midtower per la progettazione con BIM e CAD, per la modellazione 3D, per il rendering e per l’animazione. Inoltre, i notebook ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro dispongono di processori Intel Core di decima generazione e della nuova tecnologia di raffreddamento Vortex Flow di Acer. I PC Acer ConceptD esaltano l’esperienza di elaborazione grazie a un design senza tempo, a display dai colori estremamente precisi e all’elaborazione silenziosa. Sono ottimizzati per grafici, registi, ingegneri, architetti, sviluppatori e altri professionisti della creatività.

Porsche Design e Acer hanno annunciato la propria partnership che ha portato alla nascita di un notebook di fascia alta che combina tecnologie avanzate ad elementi di design minimalisti. Il Porsche Design Acer Book RS è dotato di una scocca interamente in metallo, che cela processori fino al più recente Intel Core i7 di undicesima generazione e una GPU NVIDIA GeForce MX350, racchiusi in un prodotto compatto che pesa solo 1,2 kg. Il rivestimento è in fibra di carbonio, che dà un tocco distintivo frutto di decenni di studio del design in ambito automobilistico, in cui la fibra di carbonio è apprezzata per la sua leggerezza, resistenza e prestazioni estreme.

Arriveranno anche i primi Chromebook basati sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c : Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H / CP513-1HL) e Acer Chromebook Enterprise Spin 513. I nuovi modelli sposano un design ultraportatile con prestazioni veloci ed efficienti, autonomia prolungata e connettività 4G LTE opzionale.

Acer ha pensato anche ai professionisti con tre nuovi notebook commercial della serie TravelMate. Il TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51) è un dispositivo convertibile con touch screen, il TravelMate P4 (TMP414-51) è un notebook potente e maneggevole per chi preferisce i tradizionali modelli clamshell, mentre il TravelMate P2 (TMP214-53) è un laptop resistente con connettività e autonomia sufficienti per gestire tutto il necessario in una giornata di lavoro.

Infine, Acer ha annunciato l’aggiornamento di quattro linee di proiettori, con l’introduzione di nuovi modelli avanzati, sia LED che laser, nelle categorie mainstream, e di due linee ad alte prestazioni per utilizzo aziendale. Questi nuovi modelli includono un proiettore top di gamma a LED 1080p con 3.000 lumen di luminosità e proiettori laser ad alta efficienza energetica che raggiungono 3.100 lumen. Inoltre, sono stati annunciati tre nuovi monitor per utenti consumer e business: Acer B248Y con soluzioni per la protezione degli occhi, Acer CBL272U compatibile con HDR e Acer BL270 che è praticamente privo di cornici laterali.