Mini PC con Ryzen 7: buone prestazioni GPU e, grazie al coupon, lo prendi a 380€

Se vi serve un mini PC in grado di svolgere con estrema facilità i compiti d'ufficio e persino far girare qualche gioco non troppo pesante, merito della grafica Radeon RX Vega 8 integrata nel processore Ryzen 7 5800U, il NiPoGi AM02PRO è oggi tra i migliori acquisti che potete fare. Con un coupon da 120€ da applicare su Amazon, il prezzo a carrello non sarà più di 499€ ma di soli 379€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 120€ durante il checkout

NiPoGi AM02PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NiPoGi AM02PRO è pensato per coloro che cercano un computer desktop potente ma compatto, ideale per ambienti di lavoro come uffici domestici o per chi necessita di un dispositivo facilmente trasportabile fra diverse postazioni lavorative. Grazie al processore AMD Ryzen 7 5800U e alla dotazione di RAM da 32 GB Dual Channel, questo mini PC è in grado di gestire con agilità software impegnativi e multitasking, rendendolo perfetto per professionisti nel campo dell'editing grafico, del video editing e dello sviluppo software.

Inoltre, la sua capacità di supportare giochi leggeri lo rende un'ottima scelta anche per chi desidera unire lavoro e intrattenimento. Per coloro che desiderano una postazione multimediale compatta, capace di assicurare un'esperienza visiva di qualità, il NiPoGi AM02PRO si propone quindi come una soluzione efficiente. La grafica integrata AMD Radeon RX Vega 8 e il supporto per la riproduzione video in 4K sono caratteristiche pensate per chi ama fruire di contenuti in alta definizione o necessita di un doppio schermo per migliorare la produttività.

La presenza di numerose porte e la connettività wireless WiFi 6 garantiscono inoltre la massima versatilità di collegamento con periferiche e reti. La combinazione di prestazioni elevate, design compatto e una vasta gamma di connessioni rende questo mini PC una scelta ideale per utenti esigenti che non vogliono compromessi tra potenza e dimensioni.

