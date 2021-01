Nitro PDF, le vostre credenziali sono in vendita per 3 dollari

La notizia riguardante l’hackeraggio di Nitro PDF risale all’ottobre dello scorso anno. Il famoso servizio di creazione e modifica di PDF utilizzato da milioni di utenti e aziende in tutto il mondo era stato colpito da un attacco informatico e i dati raccolti dagli aggressori erano stati messi in vendita. Ora, sembra che un hacker abbia pubblicato parte del database ad una cifra irrisoria. Siete anche voi tra le vittime?

Il 27 ottobre scorso era circolata la notizia riguardante un database contenente più di 1TB di informazioni rubate dai server di Nitro PDF ed in vendita alla cifra di 80.000 dollari. Nell’insieme di dati trapelati erano presenti indirizzi e-mail, nomi completi, password, titoli, nomi di società, indirizzi IP e molto altro ancora, come un gran numero di dati e documenti riservati appartenenti a delle società ben note.

I colleghi di BleepingComputer hanno segnalato un nuovo capito della infelice storia di hacking. A quanto pare sarebbe trapelato online in forma facilmente accessibile una parte del sopracitato database dal peso di ben 14GB e contenente 77.159.696 record di utenti.

Spiral, questo il nickname della persona che ha postato il database in un forum dedicato all’hacking, ha affermato di far parte del gruppo di hacker conosciuto come ShinyHunters ed ha pubblicato il link per il download dei dati al misero costo di 3 dollari.

Fortunatamente il database è già stato aggiunto alla (purtroppo) lunga lista di dati in possesso di Have I Been Pwned, il servizio che permette, previa inserimento dell’indirizzo email, di conoscere se le informazioni personali e gli account legati a tale indirizzo email sono stati compromessi durante dei data breach e sono finiti online.

Poiché i malintenzionati possono utilizzare i dettagli dell’utente trapelati per lanciare attacchi di phishing più credibili o per l’attacco ad altri servizi utilizzati dall’utente, si consiglia vivamente agli utenti di Nitro PDF interessati di cambiare la propria password con una nuova parola chiave forte e unica.