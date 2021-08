No, il Fluent Design non renderà Windows 11 più lento

Windows 11 è senza dubbio il personaggio del momento in casa Microsoft: la versione finale è attesa per ottobre di quest’anno, ma il 99% dei dubbi a riguardo sembrano essere già stati risolti. Uno tra tutti, la preoccupazione di alcuni utenti che il nuovo design introdotto dal sistema operativo potesse, in qualche modo, avere un impatto negativo sulle performance del PC. Pensiero che nascerebbe dal fatto che Microsoft sta tentando un approccio totalmente diverso per quanto riguarda il Fluent Design su Windows 11, implementandolo su tutte le pagine e le app.

Il rinnovamento di questo design porta all’introduzione di “Mica“, un elemento di design che, a differenza dei temi Aero di Windows 7 & co., non punta sulla trasparenza degli elementi ma fa in modo di colorare in modo diverso lo sfondo delle app che si stanno utilizzando, creando una sorta di “gerarchia visuale”. Nelle versioni di prova disponibili attualmente, Mica è visualizzabile principalmente in app come Esplora Risorse, Impostazioni o Microsoft Teams.

Photo credit: Windows Latest

Come si ricollega tutto ciò al discorso dell’impatto sulle prestazioni? Qualcuno ha pensato che utilizzando questo design, lo sfondo del desktop venisse “salvato” per ogni frame, in modo da effettuare la sfocatura. In realtà ciò non avviene, poiché la sfocatura viene eseguita solamente una tantum, proprio per evitare di sovraccaricare troppo la CPU con un carico di lavoro sostanzialmente inutile.

D’altronde non ci lascia sorpresi il fatto che Microsoft punti a rendere più slim il suo nuovo sistema operativo, soprattutto dopo le dichiarazioni in cui l’azienda affermava che le prestazioni rappresentano una delle priorità più importanti, dunque ci si assicura costantemente che qualsiasi novità venga introdotta (in questo caso si fa riferimento al materiale Mica e agli angoli smussati delle finestre, che vanno a sostituire i classici angoli a punta) non abbia effetti negativi sul sistema operativo.