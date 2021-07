Noctua lancia quattro nuovi dissipatori per Xeon W-3300

Conosciuta principalmente per i suoi silenziosi sistemi di raffreddamento ad aria, Noctua ha presentato recentemente una nuova gamma di dissipatori per i processori Intel Xeon W-3300 ‘Ice Lake-64L‘ su socket LGA4189. La famiglia comprende quattro dissipatori con ventole da 90, 120 e 140 mm e sono progettati sia per workstation che per server.

Tutti i prodotti sono dotati di grandi radiatori in alluminio con molte alette sottili perforate da più heatpipe in rame nichelato che sono saldate alla base in rame. A seconda del modello esatto e dei suoi requisiti prestazionali, i sistemi di raffreddamento sono dotati di una o due ventole progettate per essere il più silenziose possibile. Tutti i dissipatori sono dotati di un composto termico pre-applicato.

La gamma di dispositivi di raffreddamento LGA4189 di Noctua include i seguenti modelli:

Credit: Noctua

L’enorme dissipatore a torre NH-U14S DX-4189 è dotato di sei heatpipe e di una singola ventola PWM NF-A15 da 140mm che gira da 300 a 1500 RPM per generare un flusso d’aria di 140,2 m³/h producendo un massimo rumore acustico di 24,6 dB(A). Il dispositivo pesa 797 grammi ed è destinato a postazioni di lavoro di grandi dimensioni con molto spazio e un buon flusso d’aria.

Credit: Noctua

Il dissipatore a torre NH-U12S DX-4189 è equipaggiato con cinque heatpipe e due ventole NF-A12x25 da 120mm che ruotano da 450 a 2000 giri/min per produrre un flusso d’aria di 102,1 m³/h e un rumore acustico massimo di 22,6 dB (UN). Si tratta del più performante della linea Noctua per processori su socket LGA4189 ed è destinato alle workstation classiche. Per tali macchine, due ventole possono effettivamente essere un vantaggio poiché se una si guasta, l’altra continuerà a funzionare. Il dispositivo pesa 1.018 grammi.

Credit: Noctua

L’NH-U9 DX-4189 è un dissipatore a torre relativamente compatto per workstation più piccole. L’unità è dotata di sei heatpipe e due ventole NF-A9 che girano da 400a 2000 RPM per generare un flusso d’aria di 62,6 m³/h emettendo un livello di rumore di 22,8 dB(A). Il prodotto pesa 895 grammi.

Credit: Noctua

L’NH-D9 DX-4189 4U è essenzialmente una versione alternativa dell’NH-U9 DX-4189 che presenta un diverso dissipatore di calore con quattro heatpipe ottimizzato per server 4U. Questo modello offre prestazioni notevolmente più elevate, ma è considerevolmente più rumoroso (fino a 30,6 dB(A)) poiché le sue ventole NF-A9 girano da 400 a 2500 RPM per generare un flusso d’aria di 96,3 m³/h. Tuttavia, dal momento che abbiamo a che fare con un dispositivo di raffreddamento per server 4U, pochissime persone potranno effettivamente essere infastidite dal loro suono.

Tutti i nuovi modelli vengono forniti con il meccanismo di montaggio SecuFirm2 di Noctua con anti-inclinazione, dadi Torx T30 PEEK e telaio portante CPU LGA4189-4 (P4). È incluso uno strumento di montaggio Torx T30. Per gli utenti che dispongono già di dissipatori di precedente generazione, l’azienda offre il kit di montaggio NM-i4189 che renderà i dissipatori compatibili con i processori e le schede madri più recenti.