Noctua sta pensando a un nuovo NH-U12A

Noctua rappresenta senza dubbio un punto di riferimento quando si tratta di raffreddamento ad aria vista la qualità e le prestazioni dei suoi prodotti. Tuttavia, se da un lato rappresenta una garanzia di qualità, dall’altro uno dei punti che li contraddistingue dalla concorrenza è il fattore estetico piuttosto anticonvenzionale. Nonostante questo caratterizzi e renda esclusivi i suoi dissipatori, non sposa il gusto di una buona fascia di utenti e, soprattutto, rende molto difficile conciliare l’estetica della configurazione.

Uno dei grandi assenti nella lineup Chromax fino a questo momento è il nuovo NH-U12A, quinta generazione del top di gamma e senza dubbio uno dei dissipatori più apprezzati del mercato. Noctua sembra però aver pensato a tutto e a quanto pare una versione Chromax del dissipatore esisterebbe ed è pronta per essere immessa sul mercato. Stando ad alcuni utenti Reddit, alla richiesta di un NH-U12A Chromax, la stessa azienda avrebbe risposto che il lancio era previsto tra il Q2 ed il Q3 del 2020. È possibile però che i recenti avvenimenti relativi alla pandemia di COVID-19 abbiano costretto la società a rimandare il lancio.

Lo schema di colori tradizionale di Noctua prevede di norma l’utilizzo del marrone e del beige, i quali danno l’idea di uno stile vintage che si fonde con la tecnologia e le prestazioni estreme dei PC desktop. Per soddisfare tuttavia anche le esigenze estetiche di alcuni builder (d’altronde anche l’occhio vuole la sua parte) da alcuni anni Noctua ha introdotto le varianti Chromax dei suoi dissipatori. Questi utilizzano uno schema di colore completamente nero, che garantisce eleganza e sobrietà in grado di adattarsi a qualsiasi case, senza stonare con la colorazione del resto dell’hardware. In foto è possibile osservare la versione Chromax del Noctua NH-D15 che pur mantenendo lo stesso design, grazie alla colorazione nera assume un aspetto decisamente diverso che meglio si combina con gli altri componenti del PC, senza rinunciare alle prestazioni di uno dei migliori dissipatori ad aria sul mercato.

È chiaro che trattandosi di un rumor, va preso con le pinze e non è detto che il Noctua NH-U12A arrivi sul mercato in una variante Chromax. Tuttavia, data la strada intrapresa da Noctua e dato comunque il forte apprezzamento da parte di numerosi utenti, è plausibile supporre che una variante Chromax faccia il suo esordio a breve, semplicemente in ritardo rispetto alla tabella di marcia iniziale.