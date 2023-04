Se siete alla ricerca di un notebook potente e capace di gestire applicazioni e giochi impegnativi senza problemi, oggi vi segnaliamo l’offerta sul portatile gaming MSI Pulse GL66. Una delle configurazioni più potenti, esattamente la 12UEK-843IT, viene proposta da Amazon al prezzo più basso di sempre, a seguito di uno sconto del 26%.

Un notebook dal valore di 1.899,00€, acquistabile ora a 1.399,00€. L’offerta potrebbe risultare in linea con altre proposte in cui troviamo la scheda video Nvidia RTX 3060, ma quindi perché preferire MSI Pulse GL66? La risposta si trova nelle specifiche tecniche, in cui spicca la CPU Intel Core i9-12900H. Di solito, infatti, siamo abituati a vedere modelli con Core i7 che, seppur ottimi per il gaming, non riescono a tenere il passo di una soluzione Core i9 nelle attività di editing multimediale.

Parliamo quindi di un notebook da gaming progettato per offrire il massimo delle prestazioni anche nei settori professionali, dove servono tanti core fisici e virtuali per gestire senza rallentamenti i processi più pesanti. Qui il Core i9 12900H farà la differenza e, in parte, anche nel gaming, soprattutto nei titoli che traggono vantaggio da processori con molti core.

Come detto, la parte grafica verrà gestita dalla RTX 3060, una scheda video che si sposa bene con la risoluzione Full HD e con la frequenza di aggiornamento di 144Hz, nonché con le più recenti tecnologie di upscaling, come il DLSS 2.0. Un altro motivo che potrebbe invogliarvi ad acquistare MSI Pulse GL66 è il design che, a differenza di molti altri portatili da gaming, risulta molto meno tamarro, con linee simili a un notebook tradizionale. Non è il caso invece della parte inferiore, che chiaramente non è visibile durante l’uso, dove vengono esaltate le numerose prese d’aria, necessarie per il corretto raffreddamento dei componenti interni.

La tastiera è retroilluminata e può essere personalizzata con Mystic Light di MSI Center, un software che rileva automaticamente i componenti interni del PC, visualizzandoli in un pratico pannello di controllo, dal quale potete gestire varie funzionalità, tra cui appunto il sistema di illuminazione dei tasti. Per il resto, parliamo di un portatile capace di offrire anche un’ottima esperienza wireless, resa possibile dagli ultimi componenti relativi alla connettività, come il Wi-Fi 6.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

