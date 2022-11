Se da una parte abbiamo il Temptation Black Friday di Unieuro che sta per volgere al termine, dall’altra abbiamo numerosissime offerte, sempre di Unieuro e a tema Black Friday, che rimarranno attive anche dopo la prossima mezzanotte, ma non oltre il 27 novembre, salvo esaurimento scorte. Una di queste riguarda l’ambito notebook da gaming MSI Gaming Katana GF66, nella configurazione denominata “12UD-061IT“, il cui prezzo precedente di 1.599,00€ viene abbassato a 999,00€, a seguito di un taglio netto di 600,00€.

Siamo di fronte a una delle migliori proposte di questo Black Friday per quanto concerne il settore dei notebook ad alte prestazioni, che vede un dispositivo dotato di CPU Intel Core i7 di 12° generazione e scheda video Nvidia GeForce RTX 3050 essere proposto a meno di 1.000,00€, soglia sotto la quale, di solito, si acquista un portatile adatto solo alla produttività.

Parliamo quindi di un notebook moderno, che si presta ad essere ottimo anche per le sessioni di lavoro in multitasking, in quanto la potenza per gestire tante applicazioni contemporaneamente non gli manca. A tal riguardo, verrà in aiuto il performante SSD da 512GB, nonché la RAM a 3200 Mhz, componenti che avranno il compito di avviare le applicazioni in modo quasi fulmineo.

Con un processore Intel di 12° generazione, questo MSI Katana GF66 si rivelerà anche efficiente oltre che potente, mentre vi ricordiamo che con una scheda grafica Nvidia potrete beneficiare dei vantaggi del DLSS e del Ray Tracing, che permettono rispettivamente di aumentare le prestazioni a parità di carico sulla GPU e di attivare un sistema di illuminazione che tiene conto di molti più elementi, per una grafica in game realistica come mai prima d’ora.

A tutto ciò si aggiunge un sistema di raffreddamento, rivoluzionario a detta di MSI, capace di far funzionare i componenti principali (CPU e GPU) sempre entro la soglia di sicurezza, pur non rinunciando alle massime prestazioni in condizioni di gioco estreme.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

