Ora che il Black Friday è ufficialmente iniziato sui principali store, le offerte non fanno che aumentare, ed ecco perché abbiamo raggruppato in un unico articolo le migliori occasioni dedicate alle proposte a marchio MSI, segnalando i migliori notebook gaming in offerta.

Se volete approfittare di questo periodo vantaggioso per acquistare un notebook, suggeriamo quindi di valutare le seguenti proposte, alcune disponibili solo su determinati store. I portatili MSI sono tra i più ambiti in assoluto, soprattutto per quanto riguarda il settore gaming, con prodotti che sanno coniugare potenza e design originale.

Tutti i laptop presenti in questo articolo sono dotati di grafica NVIDIA GeForce RTX, che oltre a offrire prestazioni di alto livello integra anche tutte le tecnologie di ultima generazione, come ray tracing e DLSS. Il ray tracing è una tecnica che simula il comportamento fisico dei raggi di luce, calcolandone il percorso dalla sorgente e le interazioni con le superfici che incontrano, in modo da ricreare un’illuminazione fotorealistica, quanto più simile possibile alla realtà. Il DLSS, acronimo di Deep Learning Super Sampling, è invece una tecnica di upscaling che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare le immagini che compongono la scena a una risoluzione più bassa di quella impostata, per poi trasformarle a risoluzione più alta. Questo permette di aumentare gli FPS generati dalla scheda video, in modo da riuscire a giocare al meglio senza scendere a compromessi in termini di qualità grafica.

Tra le proposte di questo Black Friday 2022, quella sull’MSI Gaming Vector GP66 è senza ombra di dubbio una delle più interessanti, in particolare per chi ambisce alle massime prestazioni. Parliamo infatti di un notebook con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 e processore Intel Core i7-12700H. Quest’ultimo fa parte della gamma di 12° generazione del noto produttore di chip che, rispetto alla precedente, ha fatto un bel salto prestazionale, riuscendo quindi a portare le performance su nuovi livelli. Questo significa che la scheda video potrà esprimere tutto il suo valore, senza nessuna incertezza anche ai massimi dettagli. MSI Gaming Vector GP66 si fa poi apprezzare anche per lo schermo a 240 Hz, un refresh rate impensabile da raggiungere per molti altri notebook. Tutto questo si traduce in quasi 2.899 euro di spesa, ma Unieuro propone questo notebook a soli 1.999,00€.

Unieuro non si limita certo a una singola offerta, ma propone a un ottimo prezzo anche l’MSI Gaming GF66 11UE-804IT. Le prestazioni non sono paragonabili con il modello citato poc’anzi, ma sono comunque più che sufficienti per soddisfare le esigenze della maggior parte dei videogiocatori o dei creator. Troviamo infatti anche qui un processore Intel Core i7, anche se di 11° generazione, abbinato a una RTX 3060, scheda video perfetta per il Full HD, nonché per chi non vuole rinunciare a giocare a titoli tripla A a un buon framerate. Il prezzo di questo notebook è decisamente più accessibile e lo è ancor di più ora che il portale lo propone al 29% in meno, permettendovi di acquistarlo a soli 1.199,00€.

A terminare le proposte di Unieuro dedicate a MSI è il Katana GF66 12UD-061IT, un notebook esteticamente uguale al precedente ma con differenze importanti lato specifiche tecniche. Ritroviamo infatti il processore Intel di 12° generazione, che va a compensare la leggera perdita di prestazioni lato video, in quanto gestite da una RTX 3050 Ti. Rimane quindi un buon notebook da gaming, ideale se volete abbinare buone prestazione ad un prezzo abbordabile, soprattutto ora che potete acquistarlo a soli 999,00€ invece di 1.599,00€.

Usciamo da Unieuro per scoprire le proposte di Mediaworld, in quanto anche sul noto portale specializzato nell’elettronica di consumo ci sono una serie di occasioni imperdibili sui notebook MSI. La prima riguarda l’MSI Stealth 15M che, a livello di prestazioni, si posiziona a metà strada tra quelli proposti precedentemente, come testimoniano la GeForce RTX 3060 e la CPU Intel Core i7 di 12° generazione. A cambiare è il design, poiché la linea Stealth si ispira allo stile urbano, dando ancora più importanza allo spessore e al peso. Parliamo quindi di un dispositivo indicato per chi è solito spostarsi in giro per lavoro o studio, preferendo un portatile che gli permetta anche di giocare a livelli decisamente alti. A seguito di uno sconto del 26%, Mediaworld lo propone ora a soli 1.399,00€.

Se volete spendere meno di 1.000€, allora l’offerta su MSI GF63 Thin potrebbe essere quella giusta per voi. Le prestazioni calano un po’, dal momento che si tratta di un notebook con RTX 3050, ma vengono comunque supportate dal processore Intel Core i7 11800H, tra i migliori della passata generazione per quanto concerne il settore mobile. A 899,00€ è indubbiamente un ottimo acquisto.

Per concludere le proposte del Black Friday riguardanti i notebook MSI, vi segnaliamo l’offerta Amazon dedicata al sottilissimo MSI Prestige 15, scontato di ben 550€. Pur avendo prestazioni di un certo livello, garantite da una NVIDIA RTX 3050 e dal Core i7 1280P con 14 core, questo modello non viene considerato da gaming, in quanto il produttore si è concentrato per far sì che l’efficienza lavorativa sia al top. Troviamo infatti tecnologie di riconoscimento facciale avanzate, nonché la possibilità di sbloccare il notebook tramite impronta digitale. Da citare poi la porta Thunderbolt 4, che permette di trasferire dati fino a 40 Gbps e ricaricare la batteria rapidamente.

