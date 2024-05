Novità di Google: arriva la condivisione sicura delle password in famiglia

Google ha introdotto una novità significativa nel suo aggiornamento di Google Play Services di maggio 2024, ora in distribuzione. La funzionalità appena rilasciata permette, infatti, agli utenti di condividere in modo sicuro le password con i membri del proprio gruppo familiare, facilitando l'accesso a servizi condivisi come Netflix. Questa opzione è disponibile esclusivamente tramite il Google Password Manager, il sistema di gestione delle password della compagnia integrato in Chrome e Android e associato agli account Google.

Fino a oggi, la funzionalità di condivisione delle password era attiva soltanto su dispositivi mobili e non ancora disponibile su Chrome per desktop. Quando un utente condivide una password con un membro della famiglia, una copia di essa viene salvata automaticamente nel Google Password Manager di tale membro.

123RF / alexan107

È importante notare che la condivisione è limitata ai membri del gruppo familiare autorizzato da Google, che può includere fino a sei persone. Per condividere password al di fuori di questo cerchio, gli utenti dovranno ricorrere a metodi alternativi.

Questa innovazione rappresenta un passo avanti nell'integrazione e nella sicurezza digitale, consentendo agli utenti di gestire più facilmente le credenziali di accesso in ambito familiare.

Al momento, non sono state fornite indicazioni su un'eventuale estensione della funzione al browser desktop, ma gli aggiornamenti futuri potrebbero includere ulteriori miglioramenti e estensioni della copertura della nuova funzionalità di condivisione delle password di Google.