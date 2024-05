Novità in arrivo per Windows 11: le immagini IA sbarcano su Foto e Paint

Microsoft ha svelato le nuove funzionalità esclusive per i PC Copilot+ in occasione dell'evento annuale Build 2024. Tra le novità, spiccano la funzione "Recall", che consente la registrazione delle attività svolte, e il "Cocreator", disponibile nell'app Paint, che rappresenta una netta evoluzione rispetto alla precedente funzione dedicata alla creazione di immagini.

Cocreator differisce sostanzialmente dal precedente Image Creator per la sua capacità di operare direttamente sul dispositivo senza la necessità di connessione Internet per elaborare le immagini. Questo approccio non solo garantisce maggiore privacy ma anche una velocità superiore nella produzione delle immagini. Nell'app Paint sono ora presenti tre opzioni: Image Creator, Cocreator e Layers.

Durante la dimostrazione su un Surface Pro con schermo touch, si è potuto vedere come Cocreator elabori le immagini partendo da semplici tracciati, definendo così i contorni vaghi suggeriti dall'utente. Inoltre, è possibile regolare il livello di creatività dell'IA: aumentando l'asticella si migliora la qualità dell'immagine, mentre riducendola si ottengono risultati meno raffinati.

Le novità non si limitano però a Paint. Anche l'app Foto è stata potenziata con la funzione Restyle Image, che permette di modificare le foto applicando diversi stili artistici predefiniti. Anche in questo caso è possibile scegliere il livello di creatività applicabile.

Una delle grandi novità è data dalla rimozione del limite di crediti per l'uso delle funzioni. Sia Cocreator che Restyle Images operano localmente grazie ai modelli di linguaggio ridotti disponibili sul PC, permettendo una produzione illimitata di disegni e stili.

È importante notare che queste funzionalità avanzate sono esclusive dei PC Copilot+ dotati di Unità di Elaborazione Neurale (NPU) e non saranno disponibili su tutti i PC Windows. Di conseguenza, gli utenti attuali di Windows 11 dovranno accontentarsi delle funzionalità di Copilot e delle altre tecnologie basate sul web.