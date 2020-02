Novità in casa Acer, tre nuovi monitor con design frameless

Acer annuncia tre nuovi monitor frameless basati su pannelli di tipo IPS, il KA272bmix, il KA242Ybmix e l’HA220QAbi. Al momento la disponibilità è riservata al mercato giapponese, per vederli disponibili anche nel mercato occidentale bisognerà pazientare.

I nuovi monitor di Acer sono stati progettati per un uso quotidiano confortevole, grazie alle tecnologie proprietarie che la società taiwanese ha implementato. Acer Flickerless è una di queste tecnologie, che promette di eliminare lo sfarfallio dello schermo attraverso un’alimentazione stabile e costante al display. Altra tecnologia deputata a rendere l’esperienza d’uso piacevole è BlueLightShield, che si occupa di ridurre l’esposizione della luce blu (potenzialmente dannosa) regolando la luminosità e la tonalità dei colori.

Questi tre monitor possono inclinarsi da +15 gradi a -5 gradi. Grazie al design frameless si potranno creare delle configurazioni con due o più monitor in grado di offrire un’esperienza visiva dinamica ed immersiva.

Tutti e tre i monitor supportano AMD FreeSync, e ciascuno di essi è dotato di una porta HDMI 1.4 e una porta D-Sub per il collegamento al PC. Fra le altre caratteristiche troviamo un rapporto di contrasto di 1000:1, una luminosità massima di 250cd/m², una profondità di colore di 16.7m, una copertura del 72% della gamma di colori NTSC, e un angolo di visione di 178º. Tutti e tre i pannelli infine sono dotati di un rivestimento opaco.

Il modello KA272bmix è un monitor da 27 pollici con risoluzione FHD, una frequenza di aggiornamento di 75Hz, e un tempo di risposta di 1ms VRB (Visual Response Boost). È dotato di due altoparlanti stereo da 2W, di un ingresso jack audio da 3,5 mm e supporto per il montaggio VESA di 100×100 mm. Il monitor misura 622x459x200mm, pesa 4,52kg e avrà un prezzo di 189 dollari.

Il fratello minore KA242Ybmix è un monitor da 24 pollici con risoluzione FHD, e la stessa frequenza di aggiornamento di 75Hz. Per il resto delle specifiche rimane per lo più simile al modello da 72 pollici, per le dimensioni invece abbiamo 540x414x192mm ed un peso di 3,7kg. Il prezzo per questo monitor è di 135 dollari.

Per ultimo abbiamo il modello più piccolo fra i tre proposti da Acer, il monitor HA220QAbi, che arriva con un pannello da 22 pollici con la stessa risoluzione FHD e la stessa frequenza di aggiornamento degli altri due, ma il suo tempo di risposta è di 4ms GTG (Gray-to-Gray). Le dimensioni sono di 498x384x186mm per un peso di 2,50kg. Il bordo più sottile del monitor è di soli 6,6mm e, differentemente dagli altri due modelli non possiede un ingresso jack audio, il supporto VESA e neanche gli altoparlanti stereo. Questo monitor avrà un prezzo di 135 dollari.