Le indiscrezioni sulla GeForce RTX 4090 di Nvidia non si fermano. Le informazioni arrivano questa volta da Igor’s Lab, che ha riportato nuove informazioni riguardo il PCB della scheda video, oltre che una diversa indicazione sul possibile lancio, dato per il mese di agosto secondo recenti informazioni.

Quanto trapelato sembra confermare ulteriormente le voci passate, secondo cui Nvidia ha utilizzato il PCB della RTX 3090 Ti come test per la nuova generazione di schede video. Un nuovo e più dettagliato diagramma diffuso da Igor’s Lab e condiviso da Wccftech, mostra una similitudine nella disposizione dei componenti con il PCB della GeForce RTX 3090 Ti “Founders Edition”. Secondo i rumor infatti, le due schede avrebbero una compatibilità per quanto riguarda i pin per via del design simile. Questa metodologia progettuale adottata da Nvidia permette di abbattere i costi di progettazione, nonché semplificare il processo di sviluppo dei nuovi modelli. Il PCB è in questo modo già pronto ad ospitare i nuovi chip grafici, richiedendo soltanto delle piccole modifiche.

Fonte: Igor's Lab

Ciò spiegherebbe la somiglianza del dissipatore trapelato qualche settimana fa, con il sistema di raffreddamento delle RTX 30 attuali. I dettagli tecnici sul PCB, mostrano anche il design elettrico dei modelli RTX 4090 e RTX 4080; entrambe saranno dotate di un sistema di alimentazione di 28 fasi, di cui 24 interamente dedicate al chip grafico e al PLL (il generatore di clock) e le restanti 4 alla memoria video.

Lo schema illustra inoltre la predisposizione per numerosi moduli VRAM, il che confermerebbe le precedenti indiscrezioni riguardo la presenza di 24GB di memoria per la versione desktop e 48GB in una possibile variante workstation. Le uscite video presenti nel PCB della RTX 4090 includono una singola porta HDMI e tre DisplayPort, insieme ad un connettore NVLink per l’interconnessione con un’altra GPU e un singolo connettore di alimentazione PCIe Gen 5 da 16 pin. Basandoci su quest’ultimo e sul TDP da 450W della 4090, possiamo ragionevolmente aspettarci un TDP ben più spinto da 600W nella 4090 Ti.

Per quanto riguarda la data di presentazione, Igor’s Lab ritiene che la scheda possa essere lanciata a cavallo fra agosto e settembre, il che comporterebbe una disponibilità della stessa non prima del mese di ottobre. Le informazioni diffuse dal tedesco sono diverse da quelle trapelate nelle scorse settimane, ma trattandosi di indiscrezioni non abbiamo modo di sapere chi ha ragione: non resta che aspettare l’ormai attesissimo annuncio delle nuove Nvidia RTX 4000 per scoprire quando arriveranno sul mercato.