Videocardz ha ottenuto nuove info riguardo la possibile data di lancio delle prime GPU RTX 4000 di Nvidia. Quanto trapelato conferma nuovamente l’ordine di lancio dei modelli anticipato dall’insider kopite7kimi, secondo cui dovremmo poter prima assistere al debutto del modello più potente, vale a dire la RTX 4090, anticipando in ordine la 4080 e la 4070.

RTX 4090 utilizzerà il chip grafico AD102 con 16128 CUDA core, 24 GB di memoria video GGDR6X da 24Gbps, ampiezza bus di 384-bit e un TDP di 450W. Con queste specifiche, la scheda dovrebbe garantire un balzo prestazionale enorme rispetto la controparte della generazione passata, sebbene i requisiti di alimentazione richiederanno l’uso di un alimentatore molto potente. Secondo Videocardz la scheda dovrebbe debuttare ad agosto, seguita dalla 4080 con memoria da 16 GB e bus da 256-bit a settembre e dalla 4070 con 12 GB e bus da 192-bit a ottobre.

Photo Credit: NVIDIA

Oltre a nuove indiscrezioni per il lancio, sono anche emerse ulteriori informazioni tecniche che interessano le RTX 4090 e 4080. Queste due schede video potrebbero avere più cose in comune del previsto, a cominciare dal PCB che in entrambi i modelli sarebbe identico, nonostante facciano uso di un processore grafico differente. RTX 4090 è designata con il numero SKU 330, mentre la 4080 è identificata come SKU 360, ma tutte e tue fanno uso della stessa scheda PG139. L’informazione è recente e non è chiaro se questo indichi una compatibilità per quanto riguarda i pin, le due schede video sono ad ogni modo elencate con lo stesso modello di PCB.

Oltre alla serie RTX 4000, Nvidia è anche impegnata nel lancio della GTX 1630, nuovo modello di GPU Turing pensato per configurazioni economiche. Si tratta di una versione con specifiche ridotte che doveva essere disponibile già dal 31 maggio, ma che ha subito un ulteriore rinvio. Al momento l’azienda non ha ancora annunciato info come il prezzo di lancio e i mercati in cui la scheda sarà disponibile. Potete approfondire maggiori informazioni nel nostro articolo dedicato.