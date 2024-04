Nuovi Lenovo ThinkCentre, desktop professionali con AMD Ryzen Pro e Intelligenza Artificiale

Lenovo continua a innovare nel settore degli AI PC con il lancio dei nuovi desktop della serie ThinkCentre. Dotati di processori AMD Ryzen Pro 8000 e capacità AI integrate, questi desktop offrono prestazioni elevate e versatilità per soddisfare le esigenze delle aziende all'avanguardia.

Modello Caratteristiche Disponibilità Prezzo ThinkCentre M75t Gen 5 Prestazioni elevate, processore Ryzen Pro 8000 Da agosto 2024 A partire da 699€ ThinkCentre M75s Gen 5 Flessibilità, processore Ryzen Pro 8000 Da giugno 2024 A partire da 699€ ThinkCentre M75q Gen 5 Compattezza, processore Ryzen Pro 8000 Da giugno 2024 A partire da 699€





La scelta di integrare l'Intelligenza Artificiale nei desktop ThinkCentre M75 Gen 5 risponde alla crescente necessità delle aziende di ottimizzare le proprie operazioni e migliorare la produttività senza dover affrontare investimenti eccessivi. La partnership consolidata tra Lenovo e AMD assicura un'esperienza affidabile e all'avanguardia per i clienti.

I nuovi desktop ThinkCentre M75 Gen 5 non solo offrono prestazioni avanzate, ma garantiscono anche massima tranquillità e sicurezza grazie al servizio di assistenza Premier Support Plus di Lenovo e alle soluzioni di sicurezza end-to-end di ThinkShield. L'impegno per la sostenibilità si riflette anche nell'utilizzo di materiali riciclati nei prodotti e nelle confezioni.

Con prezzi competitivi e disponibilità pianificata per il 2024, i nuovi Lenovo ThinkCentre offrono soluzioni all'avanguardia per le aziende che cercano prestazioni elevate, sicurezza e sostenibilità nei loro dispositivi informatici.