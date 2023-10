Nuovi MacBook Pro e Chip M3 ufficiali, tutti i dettagli

L'evento Scary Fast di Apple è in pieno svolgimento e l'azienda di Cupertino sta annunciando molteplici novità.

Durante l’evento in streaming sono stati presentati i nuovi MacBook Pro dotati dei nuovi chip Apple Silicon M3, M3 Pro e M3 Max.

Con la solita presentazione, altamente cinematografica, Apple ha trascinato la platea virtuale direttamente all’interno di un laboratorio dove sono stati mostrate le specifiche dei nuovi chip della famiglia M3.

I nuovi chip sono realizzato con una tecnologia a 3 nanometri, capace di contenere 2 milioni di transistor nello spazio di un capello umano.

La nuova GPU della famiglia di processori M3 sfrutta una tecnologia proprietaria chiamata Dynamic Caching, la quale permette di allocare il suo potenziale in maniera dinamica per sfruttarla appieno nelle applicazioni più esose.

Il Mesh Shading hardware accelerator, infine, porta per la prima volta su Mac Il Ray Tracing.

La famiglia di chip M3 Risulta il 50% più veloce della famiglia M1 e il 30% più veloce della famiglia M2 e consuma 1/4 dell’energia richiesta da un qualsiasi chip, di pari potenza, a 12 core della concorrenza.

Per entrare maggiormente nel dettaglio:

M3 offre 8 core e una GPU a 10 core

M3 Pro offre 12 core e una GPU a 18 core, rivelandosi il 40% più veloce di un M1 Pro.

M3 Max offre 16 core e una GPU a 40 core con 128 gb di memoria unificata, rivelandosi l’80% più veloce di un M1 Max.

Questi chip, però, non sono l’unica novità per quanto riguarda la famiglia MacBook Pro che, a partire da oggi, viene proposta in un’inedita colorazione Space Black, mantenendo i due formati da 14 e 16 pollici.

Per quanto riguarda i prezzi, il 14 pollici ora viene venduto a partire da 2049€ mentre il prezzo del 16 pollici parte da 3099€.

I nuovi MacBook Pro sono disponibili da oggi con i chip M3, mentre per le versioni Pro e Max del processore Apple Silicon bisognerà attendere ancora qualche settimana.