Nuovo case Balance Midi-Tower di Kolink disponibile al preordine

Kolink ha presentato un nuovo case dedicato ai videogiocatori, il suo nome è Balance. Questo modello presenta un aspetto esterno molto accattivante e pulito, design total black con una striscia LED RGB sul pannello frontale e un pannello in vetro temperato sul fianco sinistro.

Il nuovo case Kolink può ospitare schede madri dalle dimensioni che arrivano fino ai modelli E-ATX. All’interno del case l’alimentatore ha una sua sistemazione dedicata che, oltre a svolgere questa funzione, aiuta gli utenti a tenere in ordine i cavi.

Il pannello anteriore del case presenta su un lato una maglia fine di fori e delle aperture dedicate alla ventilazione, questa soluzione aiuta a garantire un buon flusso d’aria, ma accentua anche la visibilità della striscia RGB-LED indirizzabile digitalmente e migliora l’aspetto del case nel suo insieme. Un interruttore sul pannello I/O consente di controllare l’illuminazione. In alternativa, la striscia LED può essere collegata direttamente alla scheda madre e gestita in questo modo. A contribuire alla ventilazione complessiva del Balance c’è inoltre una maglia fine di fori con un filtro antipolvere integrato nella parte superiore. Una ventola da 120mm dotata di illuminazione DARGB è inoltre preinstallata sul pannello posteriore.

Anche se le dimensioni esterne del case (425 x 210 x 470 mm) non sono estremamente generose, il Balance è stato intelligentemente realizzato per sfruttare al meglio gli spazi interni e riesce così ad ospitare schede madri fino al formato E-ATX, se necessario. Non sarà inoltre un problema l’installazione di schede grafiche fino a 370mm di lunghezza e si adatteranno comodamente anche dispositivi di raffreddamento CPU con altezza fino a 162mm. Uno dei grandi punti a favore del Balance è il fatto che le GPU possono essere montate verticalmente utilizzando un cavo riser PCI-E (venduto separatamente), questo apre la porta a molte più possibilità di scelta per gli utenti per poter personalizzare la propria build. Come detto precedentemente, è presente una copertura per PSU in grado di nascondere l’alimentatore e una gabbia HDD, dove è possibile installare due unità da 3,5″ o due da 2,5″. Se proprio si è a corto di spazio di archiviazione, è possibile installare altre due unità SSD da 2,5″ sul retro della scheda madre.

Il prezzo di vendita è di 49,99 sterline e può essere preordinato a questo indirizzo.