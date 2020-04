Nvidia alla base dei nuovi dispositivi di AAEON per Edge Computing e AI

AAEON ha recentemente annunciato l’arrivo di tre dispositivi dedicati al mondo dell’Edge Computing e dell’Intelligenza Artificiale accomunati dalle dimensioni estremamente contenute: BOXER-8251AI, BOXER-8240AI e BOXER-8222AI. Collaborando con NVIDIA, AAEON ha realizzato questi piccoli calcolatori per permetterne un facile utilizzo e una semplice installazione, sia per chi vuole creare nuove applicazioni industriali sia per chi deve implementare capacità di calcolo avanzate.

AAEON BOXER-8251AI

Il BOXER-8251AI è un piccolo computer senza ventola, con processore a 6 core NVIDIA Carmel ARM v8.2 a 64bit (con un core duplex disabilitato), 6MB di cache L2, 4MB di cache L3 e 8GB di RAM LPDDR4X con frequenza di 1600MHz per una banda di 51,2GB/s. È equipaggiato con la piattaforma NVIDIA Jetson Xavier NX: 384 core CUDA per 48 core TENSOR e due motori NVDLA, NVIDIA Deep Learning Accelerator, permettendo d’eseguire multiple reti neurali in parallelo con velocità di calcolo fino a 21 TOPS (Tera Operations Per Second). L’archiviazione è su un modulo EMMC da 16GB ma è disponibile anche uno slot per Micro SD. La connettività è garantita dalla presenza di una porta HDMI 2.0, quattro porte USB 3.2 Gen1 Type-A, una porta rj45 GbE (10/100/1000) per reti ethernet, una porta M.2 2230 per schede WiFi e una porta RS-232.

AAEON BOXER-8240AI

Il BOXER-8240AI è un dispositivo dalle dimensioni solo poco più generose del BOXER-8251AI. Conta di un processore a 8 core NVIDIA Carmel ARM v8.2 a 64bit (cluster totalmente abilitato), 8MB di cache L2, 4MB di cache L3 e 16GB di RAM LPDDR4X sempre con frequenza di 1600MHz per una banda di 51,2GB/s. È equipaggiato con la piattaforma più performante NVIDIA Jetson AGX Xavier: 512 core CUDA e 64 core TENSOR per performance da workstation e una velocità di calcolo di 32 TOPS. L’archiviazione è su un modulo EMMC (più capiente) da 32GB e sono disponibili uno slot per Micro SD (anche UFS) e una porta M.2 2280 su canale PCIe-x4. Sul versante connettività abbiamo una porta HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, due porte USB 3.2 Gen1 Type-C, una porta USB 3.2 Gen1 Type-A, una porta USB 2.0 Type-A, quattro porte rj45 per Power-on-Ethernet (fino a 60W), una porta M.2 2230 per schede WiFi e due porte RS-232/422/485. Il dispositivo è inoltre dotato di due jack audio da 3,5mm, line in e line out.

Il BOXER-8222AI è un dispositivo AI a basso consumo, equipaggiato con il chip NVIDIA Jetson Nano: parliamo di 4 core ARM A57 con 4GB di RAM LPDDR4 insieme a 128 core Maxwell, capace anche qui di gestire multiple reti neurali oppure processare contemporaneamente immagini ad alta risoluzione, con una velocità di calcolo di 472 GFLOPS.

Tutti e tre i dispositivi offrono compatibilità con ACLinux 4.9 (o superiore), quindi anche con la distribuzione più popolare Ubuntu 18.04. Per disponibilità e prezzi, AAEON invita al contatto diretto per meglio soddisfare le esigenze del cliente.

Segnaliamo inoltre l’aggiornamento del BOXER-8120AI, un dispositivo AI ed edge computing per applicazioni di videosorveglianza, logistica automatizzata, droni e controller robotico: con il nuovo modulo NVIDIA Jetson TX aumenta l’efficienza e la velocità di calcolo, ora fino a 1.3 TFLOPS.