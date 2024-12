Nvidia, AMD e Intel puntano sulla velocità della luce

Ayar Labs, azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie di interconnessione ottica per la connettività chip-to-chip e machine-to-machine, ha annunciato di aver raccolto 155 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie D. L'operazione ha visto la partecipazione di importanti investitori, tra cui AMD Ventures, Intel Capital e Nvidia, a testimonianza del crescente interesse per le interconnessioni ottiche nel panorama delle macchine per l'intelligenza artificiale (AI) e l'High Performance Computing (HPC) di prossima generazione. L'azienda prevede di avviare la commercializzazione della sua tecnologia entro la metà del 2026.

La tecnologia sviluppata da Ayar Labs, come riportato da Bloomberg, consente di miniaturizzare la comunicazione in fibra ottica fino a integrarla all'interno dei package dei chip. Questa innovazione rappresenta un passo fondamentale per aziende come AMD, Intel e Nvidia, che mirano a sostituire le tradizionali interconnessioni elettriche con quelle ottiche, al fine di superare i limiti di banda e latenza che le prime impongono.

Ayar Labs sta attualmente sviluppando due prodotti chiave: il chiplet I/O ottico TeraPHY e la sorgente di luce multi-porta e multi-lunghezza d'onda SuperNova. Il chiplet TeraPHY, di dimensioni estremamente ridotte, è progettato per integrarsi perfettamente nei package dei chip avanzati e offre una larghezza di banda bidirezionale fino a 4Tbps con una latenza di 5ns per chiplet, a cui si aggiunge la latenza di time-of-flight (TOF) per le connessioni package-to-package. Un aspetto cruciale è il consumo energetico contenuto: circa 10W, equivalenti a 5 pJ per byte, un valore notevolmente basso considerando le elevate prestazioni di TeraPHY.

La sorgente di luce remota SuperNova rappresenta l'altro componente fondamentale della soluzione I/O ottica di Ayar Labs. Il dispositivo è in grado di fornire fino a 16 lunghezze d'onda di luce per supportare 16 porte, alimentando fino a 256 canali dati, equivalenti a 16Tbps bidirezionali. Secondo Ayar Labs, SuperNova è progettato per funzionare in sinergia con TeraPHY, offrendo una larghezza di banda 5-10 volte superiore, una latenza 10 volte inferiore e un'efficienza energetica 4-8 volte maggiore rispetto alle interconnessioni tradizionali, come le ottiche pluggable e gli electrical SerDes.

"Il supporto dei principali fornitori di GPU – AMD e Nvidia – e delle fonderie di semiconduttori – GlobalFoundries, Intel Foundry e TSMC – unito al sostegno di Advent, Light Street e degli altri nostri investitori, sottolinea il potenziale della nostra tecnologia I/O ottica nel ridefinire il futuro dell'infrastruttura per l'intelligenza artificiale", ha dichiarato Mark Wade, CEO e co-fondatore di Ayar Labs. "Siamo estremamente fortunati ad avere il supporto della profonda esperienza di Light Street negli investimenti specifici in tecnologia, così come la solida esperienza di Advent nel private e growth equity in questo round di finanziamento."

Attualmente, GlobalFoundries produce i chip di Ayar Labs, ma l'azienda sta collaborando anche con Intel per integrare la sua tecnologia fotonica nei processi produttivi di Intel e ha avviato discussioni con TSMC. Diversi clienti stanno già testando i chip di Ayar Labs e la produzione in volumi di TeraPHY e SuperNova è prevista per la metà del 2026.

Il round di finanziamento di Serie D è stato guidato da Advent Global Opportunities e Light Street Capital, con la partecipazione di AMD Ventures, Intel Capital e Nvidia. Tra i nuovi investitori di Ayar Labs figurano anche 3M Ventures e Autopilot. Anche i sostenitori esistenti di Ayar Labs, come GlobalFoundries, Applied Ventures LLC, Lockheed Martin Ventures e VentureTech Alliance, hanno contribuito al round di Serie D, portando il finanziamento totale dell'azienda a 370 milioni di dollari e la sua valutazione a oltre 1 miliardo di dollari.

Questo significativo investimento rappresenta un importante riconoscimento del potenziale rivoluzionario della tecnologia di Ayar Labs. L'adozione diffusa delle interconnessioni ottiche potrebbe sbloccare nuove capacità nel campo dell'intelligenza artificiale e dell'HPC, aprendo la strada a sistemi più veloci, efficienti e performanti. La competizione nel settore è alta, ma Ayar Labs si posiziona come un attore chiave in questa transizione tecnologica, pronta a plasmare il futuro dell'elaborazione.