Ancora 2 giorni! Sconti extra fino a 100€ su stampanti Anycubic

Se siete alla ricerca di una stampante 3D affidabile, performante e tecnologicamente avanzata, questo è il momento ideale per fare il grande passo. Anycubic, uno dei brand più apprezzati nel mondo della stampa 3D, lancia una promozione che durerà ancora per sole 48 ore. Per chi desidera dotarsi di una nuova stampante o aggiornare il proprio setup, ci sono sconti extra fino a 100€ su una selezione di modelli, sia FDM che a resina. Un’occasione unica, pensata per soddisfare sia i principianti che i maker più esperti.

Offerte Anycubic, chi dovrebbe approfittarne?

I modelli della linea Kobra sono perfetti per chi desidera un'esperienza di stampa FDM semplice ma potente. Con la Kobra S1 Combo potete usufruire di 70€ di sconto, mentre la Kobra S1 singola è disponibile con 50€ di sconto. Anche le recenti Kobra 3 Max Combo e Kobra 3 Combo rientrano nella promozione, con sconti rispettivamente di 70€ e 50€, garantendo qualità e ampia area di stampa. Senza dimenticare la Kobra 3, per cui è previsto un ulteriore sconto di 50€. Tutto questo grazie a specifici codici coupon da inserire al momento dell'acquisto.

Anche per chi preferisce la stampa a resina, la promozione include alcuni dei modelli di punta della gamma Photon Mono, conosciuta per l’elevatissima precisione e qualità di dettaglio. La Photon Mono M7 Max beneficia dello sconto più alto, ben 100€, ideale per chi cerca un modello professionale. Seguono la Photon Mono M7 Pro con 50€ di sconto e la Photon Mono 4 Ultra con 40€ di sconto. Anche la più compatta Photon Mono 4 è inclusa, con un piccolo ma interessante sconto di 20€. Questi sconti aggiuntivi rendono ancora più conveniente investire in una tecnologia precisa e all’avanguardia.

Per aiutarvi a orientarvi meglio, ecco un riepilogo dei coupon attivi che potete utilizzare direttamente in fase di acquisto sul sito ufficiale Anycubic:

Kobra S1 Combo – Codice: APR70 – 70€ di sconto

Kobra S1 – Codice: APR50 – 50€ di sconto

Kobra 3 Max Combo – Codice: APR70 – 70€ di sconto

Kobra 3 Combo – Codice: APR50 – 50€ di sconto

Kobra 3 – Codice: APR50 – 50€ di sconto

Photon Mono M7 Max – Codice: APR100 – 100€ di sconto

Photon Mono M7 Pro – Codice: APR50 – 50€ di sconto

Photon Mono 4 Ultra – Codice: APR40 – 40€ di sconto

Photon Mono 4 – Codice: APR20 – 20€ di sconto

