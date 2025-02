NVIDIA conferma la data di apertura preordini per i laptop con RTX 5000

Il 25 febbraio inizieranno i preordini per i laptop dotati delle nuove GPU RTX 50-series di NVIDIA. L'annuncio arriva dopo la presentazione al CES 2025, dove l'azienda aveva anticipato l'uscita di questa nuova gamma di schede grafiche mobile, fisata per marzo 2025.

NVIDIA ha svelato i prezzi indicativi per i produttori:

RTX 5070 laptop (800 AI TOPS): 1.299$

RTX 5070 Ti laptop (1.000 AI TOPS): 1.599$

RTX 5080 laptop (1.350 AI TOPS): 2.199$

RTX 5090 laptop (1.850 AI TOPS): 2.899$

I prezzi al dettaglio dei laptop saranno naturalmente più elevati, così come quelli ufficiali per l'Europa non sono ancora noti. Alcuni rivenditori negli USA, però, hanno già pubblicato le prime inserzioni, con prezzi che spaziano dai 1.800$ a 4.200$ per alcuni modelli targati Asus.

Le nuove GPU mobile promettono significativi miglioramenti nel ray tracing e nell'upscaling gestito dall'IA anche per i laptop.

Nello specifico si tratta dei modelli Asus ROG Strix G16 con RTX 5070 Ti a 1.899$ e il top di gamma Asus ROG Strix Scar 18 con RTX 5090 a 4.199$. Oltre ad Asus, anche HP, Acer, Dell, Gigabyte, Lenovo, MSI e Razer presenteranno nuovi laptop con le GPU Nvidia di ultima generazione.

Ovviamente, oltre ai prezzi ancora sconosciuti per il mercato europeo, rimane da scoprire quali di queste marche apriranno i preordini il prossimo 25 febbraio, ma non mancheremo di informarvi anzitempo non appena avremo più dettagli, oltre a indicarvi i rispettivi prezzi per il nostro paese.

Le RTX 50-series per laptop utilizzano la stessa architettura Blackwell delle controparti desktop. NVIDIA ha aggiornato la sua suite Max-Q per offrire fino al 40% di autonomia in più, oltre a miglioramenti come l'Advanced Power Gating e l'uso di memoria GDDR7 ottimizzata per i consumi.

Con queste novità, NVIDIA punta a consolidare la sua posizione di leader nel settore delle GPU per gaming mobile, offrendo prestazioni di alto livello e tecnologie innovative per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti.