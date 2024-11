Confermata l'RTX 5090 dedicata al mercato cinese

NVIDIA sta sviluppando una nuova scheda grafica GeForce RTX 5090D destinata al mercato cinese e ad altri paesi selezionati. Il logo della RTX 5090D è apparso in alcune immagini trapelate online, suggerendo l'imminente lancio di questa versione modificata della RTX 5090.

La RTX 5090D rappresenta una variante personalizzata della top di gamma di NVIDIA, progettata per aggirare le restrizioni commerciali imposte alla Cina e ad altri paesi. Il suffisso "D" sta per "Dragon", in riferimento all'anno del Drago nel calendario cinese che terminerà il 28 gennaio 2025. Questo potrebbe indicare un lancio della scheda grafica entro quella data.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Oltre alla Cina, la RTX 5090D sarà disponibile in altri paesi dei gruppi D1, D4 e D5, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Vietnam, ma non in Israele. Per aggirare le limitazioni, alcuni produttori come ZOTAC hanno spostato le loro sedi operative e linee di produzione in paesi come Singapore e Indonesia.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Questa mossa di NVIDIA riflette gli sforzi dell'azienda per mantenere la sua presenza in mercati importanti nonostante le restrizioni commerciali. La strategia potrebbe, infatti, consentire all'azienda di continuare a fornire schede grafiche di fascia alta in questi paesi, adattandosi alle normative vigenti.

Resta da vedere come le prestazioni della RTX 5090D si confronteranno con il modello standard RTX 5090 e quale sarà l'impatto sul mercato globale delle schede grafiche ad alte prestazioni. Gli appassionati di tecnologia e i professionisti in questi mercati attendono con interesse ulteriori dettagli su specifiche e disponibilità di questo nuovo modello.

La strategia di NVIDIA di adattare i suoi prodotti per mercati specifici, come nel caso della RTX 5090D, non è nuova. L'azienda ha una lunga storia di personalizzazione dei suoi prodotti per soddisfare le esigenze di diversi settori e regioni, dimostrando una notevole flessibilità nel navigare le complessità del mercato globale.