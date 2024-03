Nvidia fa anche CPU, e sono abbastanza potenti da sfidare AMD

Nella recente analisi effettuata da Phoronix, noto sito web specializzato in recensioni hardware, è spuntato un interessante confronto tra i processori Grace di Nvidia e i potentissimi Threadripper 7000 di AMD che mostra risultati a dir poco sorprendenti. Nella prova basata su 39 test svolti sulla piattaforma Linux, il nuovo chip Arm di Nvidia dedicato ai server ha dimostrato di avere prestazioni vicine a quelle dei Threadripper 7980X e Threadripper Pro 7995WX di AMD, garantendo al contempo una migliore gestione dei consumi.

Se ve l'eravate perso, Nvidia ha recentemente introdotto il sistema GH, che include sia una CPU Grace che una GPU basata su Hopper H200. Il processore Grace vanta 72 core, 480GB di memoria LPDDR5X ed è basato sull'architettura Arm. Diversamente dai modelli Threadripper 7000, che dispongono fino a 1TB di DDR5, i chip Grace sono attualmente disponibili solo in dispositivi combinati CPU-GPU, come il GH200 e il Grace Superchip.

Anche se la CPU Grace ha perso più confronti di quanti ne abbia vinti, è comunque riuscita a superare il 7980X in 17 test e il 7995WX in 15. Il Threadripper 7000, con le sue velocità di clock più aggressive e un cache L3 molto più grande, presenta molti vantaggi rispetto al chip Grace, focalizzato sull'efficienza. Tuttavia, il TDP di 500 watt del Grace Superchip implica che una singola CPU Grace potrebbe avere un TDP di 250 watt o più, rendendola potenzialmente più efficiente rispetto al 7980X e al 7995WX, che sono valutati per 350 watt.

Sebbene non siano progettati per gli stessi scopi, con Grace che punta all'efficienza del server e Threadripper alle massime prestazioni, entrambi i chip offrono prestazioni validissime. Nvidia non ha ancora divulgato il TDP di una singola CPU Grace, ma il confronto suggerisce che un futuro lancio di una CPU desktop da parte di Nvidia potrebbe portare a una battaglia epica con i Threadripper di AMD.

In conclusione, Phoronix afferma: "Per i carichi di lavoro HPC che sono ottimizzati per AArch64 e possono sfruttare efficacemente la memoria di sistema disponibile, il GH200 potrebbe offrire ottime prestazioni rispetto ai Threadripper Zen 4. Tuttavia, per il software ampiamente ottimizzato per x86_64 e/o non dipendente in modo significativo dalla larghezza di banda della memoria di sistema, i Threadripper 7980X e Threadripper PRO 7995WX rimangono ottime opzioni per le workstation".