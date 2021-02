Nvidia GeForce RTX 3060 per laptop è più potente di una RTX 2070 desktop?

Nella lineup di prodotti annunciati da Nvidia per il mercato laptop e facenti parte della famiglia di GPU RTX serie 30 sono presenti una moltitudine di diverse configurazioni delle stesse GPU. Una delle configurazioni della RTX 3060 mobile è stata in grado di battere una RTX 2070 desktop, risultato davvero niente male.

Nvidia ha reso parecchio difficili i confronti nei quali sono incluse le GPU RTX 30 in versione mobile in quanto dei 3 modelli annunciati sono presenti ben 28 diverse configurazioni. Per fare un esempio pratico, le RTX 3060 mobile hanno configurazioni di potenza che variano tra 60W e 115W, in pratica alcuni modelli più potenti di RTX 3060 possono teoricamente superare i modelli meno potenti di RTX 3080 nel mondo dei PC portatili.

Di conseguenza, è davvero importante che gli OEM indichino nella scheda tecnica quale versione di GPU è stata scelta per i vari modelli di laptop, cosa che Gigabyte non ha ancora fatto per il suo G5 KC che è stato preso in esame per questo test.

Il portatile è stato testato in Geekbench 5 ed in particolare nella prova dedicata a OpenCL. La Nvidia RTX 3060 mobile utilizzata nel laptop ha ottenuto un punteggio davvero rispettabile di 93.263 punti nella media di 5 esecuzioni. Se questi test dovessero rivelarsi accurati, questo significherebbe che tale GPU per portatili è dell’8,61% più veloce rispetto a una RTX 2070 desktop e solo al 4,3% di distanza dalla versione Super.

È un risultato molto promettente per la GPU Nvidia GeForce RTX 3060 mobile, anche se sarebbe stato interessante sapere di quale variante TGP si sta parlando. Fortunatamente, la frequenza massima registrata della GPU ci permette di avere un’idea con un valore massimo di 1,43GHz.

Si tratta dunque, molto probabilmente, della variante di fascia bassa da 80W della RTX 3060 le cui frequenze dovrebbero essere comprese tra 900MHz e 1.425MHz. Se questo dovesse essere il caso, allora possiamo aspettarci risultati ancora più impressionanti da una variante SKU come la GPU RTX 3060 mobile da 115W, la quale ha frequenze di clock comprese tra 1.387MHz a 1.702MHz se adeguatamente raffreddata.