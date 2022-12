La RTX 4070 Ti è la prossima GPU di Nvidia e dovrebbe fare capolino al CES 2023 in occasione dell’evento “GeForce”, insieme ad altre novità. Il modello non è altro che la RTX 4080 da 12GB ritirata un mese fa, per via delle critiche scaturite dalle differenze prestazionali con la sorella maggiore da 16GB, che non risiedevano soltanto nella memoria ma anche nel processore grafico utilizzato, dotato di un numero di CUDA core inferiore. Come anticipato in passato, la scheda ricompare ora sotto il nome più commercialmente appropriato di RTX 4070 Ti e, di recente, le specifiche complete di un modello di terze parti realizzato da PNY sono trapelate in rete. Sono identiche a quelle della RTX 4080 da 12GB, confermando l’operazione di ricommercializzazione della scheda.

Fonte: Videocardz

Stando a quanto emerso, la GPU include un totale di 7680 CUDA core insieme a 12GB di RAM GDDR6X, oltre a una frequenza di funzionamento base di 2310 MHz e massima di 2610 MHz, caratteristiche praticamente identiche al modello precedentemente cancellato da Nvidia. PNY dovrebbe lanciare la RTX 4070 Ti nelle versioni “XLR8 VERTO” e “VERTO”: la prima è una scheda video di fascia alta dotata dello stesso dissipatore della 4080 da 16GB e, per questo motivo, di frequenze possibilmente più spinte, oltre all’illuminazione LED RGB, mentre la seconda è equipaggiata con un dissipatore più sottile e non ha alcun tipo di illuminazione.

Come è anche possibile vedere dal rendering del PCB, RTX 4070 Ti di Nvidia è inoltre più compatta della RTX 4080 da 16GB: la scheda ha, come gli altri modelli, un singolo connettore 12VHPWR, oltre ai moduli GDDR6X che circondano il chip grafico AD104 e un minor numero di VRM, presenti soltanto su un lato della GPU. Non resta che attendere il 5 gennaio per conoscere finalmente anche il prezzo definitivo, insieme ad altre novità, come le varianti mobile RTX 40 destinate ai portatili.