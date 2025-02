NVIDIA lancia un programma per combattere gli scalper, funzionerà?

NVIDIA ha annunciato un nuovo programma di "Accesso Prioritario Verificato" per l'acquisto delle esclusive schede grafiche GeForce RTX 5090 e 5080 Founders Edition. L'iniziativa, lanciata ieri, 19 febbraio, è pensata per contrastare il fenomeno degli scalper e garantire ai veri appassionati la possibilità di acquistare questi prodotti molto richiesti e difficili da reperire.

Il programma permette agli utenti di candidarsi compilando un apposito modulo online. NVIDIA utilizzerà un algoritmo per verificare che si tratti di giocatori autentici, analizzando l'utilizzo delle app NVIDIA e di GeForce Experience. Potranno partecipare solo gli account Nvidia creati prima del 30 gennaio.

L'azienda non ha specificato quante schede grafiche verranno allocate per questa iniziativa, rendendo difficile valutarne l'effettiva portata. Gli inviti per l'acquisto inizieranno ad essere inviati dalla prossima settimana.

Questa mossa arriva dopo il controverso lancio delle RTX 5090 e 5080, caratterizzato da scorte molto limitate, problemi ai driver e alcuni casi di connettori di alimentazione fusi. NVIDIA sembra così voler correre ai ripari, cercando di migliorare la distribuzione dei suoi prodotti di punta.

Il programma di Accesso Prioritario Verificato era già stato utilizzato in passato per la RTX 4090, ma in quel caso i partecipanti venivano pre-selezionati. La nuova versione apre invece le candidature a tutti gli utenti idonei, nel tentativo di rendere il processo più trasparente ed equo.

Resta da vedere se questa iniziativa riuscirà effettivamente a contrastare il fenomeno degli scalper e a soddisfare la domanda degli appassionati per le nuove potenti schede grafiche di NVIDIA. Noi non possiamo fare altro che augurarci che l'azienda riesca a combattere questo fenomeno. Voi tenterete l'acquisto di queste schede? Fatecelo sapere.