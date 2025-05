ASRock punta su AMD: presentate nuove schede madri durante il COMPUTEX

Durante il COMPUTEX di quest'anno, l'azienda taiwanese ha sorpreso gli appassionati concentrandosi esclusivamente sul segmento AMD, diversamente dal 2024 quando aveva presentato soluzioni per entrambe le piattaforme. La mossa strategica ha permesso ad ASRock di affinare la propria offerta, sviluppando modelli che spaziano dalla fascia enthusiast fino alle soluzioni più accessibili, mantenendo però caratteristiche tecniche all'avanguardia in ogni segmento di mercato.

La X870E Taichi OCF rappresenta il fiore all'occhiello della nuova gamma, essendo la prima scheda madre AMD a ricevere il prestigioso trattamento "Overclock Formula". Questo modello è progettato specificamente per gli overclocker più estremi che desiderano spingere l'hardware oltre i limiti convenzionali. Storicamente, i record mondiali di overclock sono stati stabiliti abbinando schede OCF a processori Intel, ma questa novità potrebbe segnare un cambio di rotta, offrendo ad AMD l'opportunità di riconquistare il primato nelle competizioni di overclock globali.

Non manca all'appello la X870 Taichi Creator, pensata per un pubblico esigente ma meno orientato alle prestazioni estreme. Questa scheda mantiene le caratteristiche premium della serie Taichi, privilegiando però la versatilità e le capacità di espansione necessarie sia ai gamer che ai content creator professionisti. Il supporto per 256GB di RAM DDR5 distribuiti su quattro DIMM, due slot PCIe 5.0 x16, quattro alloggiamenti M.2 e una dotazione di 15 porte USB (incluse due USB4 Type-C) la rendono una soluzione completa per workstation di fascia alta.

La strategia di ASRock si estende anche al segmento puramente gaming con la X870E Nova WiFi, che sebbene presenti una configurazione più contenuta rispetto alla Taichi Creator, mantiene tutte le caratteristiche essenziali per garantire prestazioni ottimali nei giochi più recenti. Un solo slot PCIe 5.0 x16 accompagnato da slot PCIe 3.0 rappresenta una dotazione più che sufficiente per la maggior parte delle configurazioni gaming moderne.

Particolarmente interessante è la decisione di aggiornare al chipset X870 anche i modelli più economici come Live Mixer WiFi e Pro-A WiFi, precedentemente limitati al chipset B850. Questa mossa permette anche agli utenti con budget contenuti di accedere a funzionalità avanzate come il supporto completo all'overclock della CPU e delle memorie DDR5, oltre all'integrazione standard di tecnologie come WiFi 7 e USB4.

Sebbene l'assenza di nuove schede madri Intel nello stand ASRock sia stata evidente, l'azienda non ha completamente ignorato la piattaforma concorrente. Una dimostrazione dedicata alle capacità di intelligenza artificiale dei processori Intel mostrava come queste possano migliorare l'esperienza di gioco. Inoltre, ASRock ha presentato la H810TM-ITX, una scheda madre mini-ITX progettata specificamente per i processori Intel Core Ultra (Serie 2), pensata per sistemi All-in-One e mini-PC.

L'impatto di questa nuova gamma sul mercato sarà determinante. I modelli presentati potrebbero facilmente insidiare le attuali posizioni nella classifica delle migliori schede madri, ma solo i test approfonditi nei laboratori potranno confermare se queste promettenti soluzioni riusciranno a soddisfare le aspettative. Gli appassionati di hardware attendono con impazienza di vedere come queste schede si comporteranno nelle condizioni di utilizzo reale, specialmente per quanto riguarda le capacità di overclock della Taichi OCF.

La decisione di ASRock di puntare con decisione sulla piattaforma AMD sembra riflettere la crescente competitività dei processori Ryzen nel mercato attuale. Con un'offerta così diversificata e tecnicamente avanzata, l'azienda si posiziona come protagonista indiscussa nel panorama delle schede madri per il 2025, proponendo soluzioni che coprono ogni fascia di prezzo senza compromettere le caratteristiche fondamentali per un'esperienza d'uso ottimale.