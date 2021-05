NVIDIA, questa GeForce RTX 3080 è ideale per i fan di Overwatch

Sicuramente molti di voi avranno giocato, o almeno sentito parlare, di Overwatch, sparatutto in prima persona di successo sviluppato da Blizzard Entertainment e che è disponibile sia per PC che per le principali console da gioco. Il prodotto è ormai in commercio da quasi cinque anni e può contare su una vasta community che costantemente si ritrova online per sfidarsi in svariate competizioni, sia ufficiali che non.

Sicuramente, la Cina è un paese piuttosto appassionato alla scena eSport e a questo videogioco, tanto che NVIDIA sta realizzando una versione personalizzata della scheda grafica GeForce RTX 3080 proprio a tema Overwatch. Non è di certo la prima volta che la compagnia realizza un’edizione speciale dei suoi prodotti basata su un videogioco. Ad esempio, come ricordato dai colleghi di TweakTown, NVIDIA aveva lanciato una versione brandizzata Cyberpunk 2077 della sua GeForce RTX 2080 Ti.

Come potete vedere dalle immagini allegate alla notizia, questa GeForce RTX 3080 Founders Edition a tema Overwatch è piuttosto bella e presenta uno schema colori oro e nero con l’ammiccante viso di Tracer posto sul retro, mentre sulla ventola capeggia il logo del titolo. Al momento non sappiamo né il prezzo né la data d’uscita di questa versione limitata, ma sicuramente sarà piuttosto difficile mettere le mani su un esemplare, soprattutto in occidente.

Recentemente vi abbiamo parlato spesso della GeForce RTX 3080 Ti, nuova scheda grafica non ancora annunciata ufficialmente da NVIDIA ma che dovrebbe essere lanciata piuttosto presto. Il dispositivo, stando ai leak, sarà dotato di 80 Streaming Multiprocessor (SM) per un totale di 10.240 core CUDA, 320 core Tensor e 80 core RT. Passando alle frequenze di funzionamento, si parla di un clock base di 1.365MHz e un boost clock di 1.665MHz. Lo scorso venerdì vi abbiamo anche riportato la prima foto della variante SUPRIM X di MSI, che trovate in questo precedente articolo.