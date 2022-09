Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato delle lamentele apparse su Reddit relative e problemi di stuttering e lag riscontrati dai possessori di schede video NVIDIA dopo l’aggiornamento di Windows 11 alla versione 22H2 del sistema operativo. Ai tempi, Microsoft non aveva ancora fornito una dichiarazione ufficiale, ma Manuel Guzman, Software QA di NVIDIA, aveva affermato che l’azienda era a conoscenza del problema e invitava gli utenti a fornire ulteriori feedback.

A quanto pare, la causa del problema è stata individuata: il software GeForce Experience. Attualmente, la nuova versione del programma, che dovrebbe far sparire tutti gli inconvenienti che si verificano in Windows 11 22H2, è ancora in Beta, ma è possibile scaricarla da chiunque in due modi. Il primo consiste nel download dell’programma di installazione direttamente dal seguente indirizzo, mentre nel caso l’abbiate installato una precedente versione basta dirigersi nelle impostazioni e attivare l’opzione “Abilita le funzionalità sperimentali” per scaricare e avviare automaticamente l’ultima Beta disponibile.

Qualora non foste intenzionati a usare software ancora in Beta sul vostro sistema, l’azienda ha assicurato che arriverà presto una versione stabile di NVIDIA GeForce Experience 3.26, la quale sarà anche presente nel prossimo pacchetto di driver GeForce Game Ready.

Recentemente, NVIDIA ha annunciato, oltre alle nuove GeForce RTX 4090 e RTX 4080 per il mercato consumer, la RTX 6000 per workstation e server. La scheda sarà equipaggiata con la GPU AD102, sebbene per ora non abbia svelato le specifiche esatte, accompagnata da ben 48GB di GDDR6 ECC per fornire prestazioni da due a quattro volte superiori rispetto alla precedente A6000. Per maggiori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.